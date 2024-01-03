Андрія Пишного визнали найкращим головою центробанку 2024 року

Журнал The Banker назвав голову Нацбанку Андрія Пишного найкращим головою центробанку 2024 року у сіті та Європі. Укладачі рейтингу зазначили, що попри те, що робота Андрія Пишного була ускладнена війною, НБУ вдалося досягнути зросту довіри до гривні, ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом та успішно боротися з інфляцією. Рейтинг опублікували у вівторок, 2 січня.

The Banker відзначив впровадження системи Power Banking. Завдяки цій системі понад 2375 відділень банків можуть надавати необхідні фінансові послуги навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Також серед досягнень НБУ британкий журнал виділив такі:

зростання довіри до гривні – згідно з даними НБУ, за 11 місяців 2023 року гривневі строкові вклади фізичних осіб зросли на 28%;

внутрішній борговий ринок відновився зі зростанням обсягу кредитів на 98% відносно 2022 року;

за 11 місяців 2023 року інфляція впала з 26,6% до 5,1%.

Крім того, укладачі рейтингу відзначили відмову від монетарного фінансування та перехід НБУ від фіксованого курсу до керованої гнучкості обмінного курсу. Після переходу, за словами центрального банку, різниця між готівковими та безготівковими курсами зменшилася до 3%. Також The Banker звернув увагу на успіх у переговорах із Міжнародним валютним фондом щодо відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF та її виконання протягом року.

«Я пишаюся тим, що разом із командою професіоналів НБУ можу зробити важливий внесок у стійкість країни у часи важких викликів, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах постійних ракетних і безпілотних атак. Ці досягнення були б неможливими без підтримки та співпраці: війна активізувала як наші внутрішні зусилля, так і масштабну допомогу з боку міжнародних партнерів, у тому числі у фінансовому секторі», – сказав Андрій Пишний.

Нагороду «Найкращий голова центробанку» The Banker присуджує кожного року головам центробанків за найкращі досягнення у стабілізації економіки своєї країни та стимулюванні її зростання.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила екс-очільника «Ощадбанку» Андрія Пишнного новим головою Національного банку. Андрій Пишний З 2003 по 2007 рік року він був першим заступник голови правління «Ощадбанку», а у 2014 році повернувся в банк як голова правління до 2020 року.

На час його керування припали найбільш значущі зміни в «Ощадбанку» і виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією – щодо активів «Ощадбанку» в Криму на 1,3 млрд доларів.