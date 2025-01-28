Голова Переспівської сільської ради Віктор Лукʼянчук вимагав хабар за виділення землі підприємцю

Ківерцівський районний суд виніс вирок голові Переспівської сільської ради Віктору Лукʼянчуку за хабарництво. Посадовець вимагав 6000 доларів винагороди від підприємця за виділення 2 га землі під транспортно-логістичний центр. За скоєне обвинуваченому призначили 5,5 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Як йдеться у вироку від 24 січня, у листопаді 2019 року до голови Переспівської сільської ради Віктора Лукʼянчука та директора місцевої проєктно-експертної компанії звернувся підприємець, який хотів отримати у приватну власність 2 га землі на території громади. Чоловік пояснив, що ділянка необхідна для будівництва транспортно-логістичного центру, що включав би у себе стоянку для вантажних автомобілів, сервіс для проведення їх технічного обслуговування, а також кафе та готель.

За даними слідства, голова сільради спільно із земпевпорядником погодилися надати підприємцю земельну ділянку, але він мав за це заплатити 6000 доларів хабара, з яких 4000 доларів призначалися Віктору Лукʼянчуку, а решта – його спільнику. Затримали посадовця під час отримання частини суми – 1500 доларів.

У суді обвинувачений свою вину заперечив і стверджував, що його провокували отримати гроші, хоч він і казав, що вони йому не потрібні. Проте зібрані докази та свідчення очевидців спростували слова посадовця.

Суддя Олександр Костюкевич визнав Віктора Лукʼянчука винним за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди держслужбовцем, вчинене за попередньою змовою та з корисливих мотивів) й призначив 5,5 років тюрми з конфіскацією всього майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.