Голову сільради на Волині засудили до 5,5 років тюрми за земельні махінації
Віктор Лукʼянчук заперечив свою вину і стверджував, що його спровокували взяти гроші
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Ківерцівський районний суд виніс вирок голові Переспівської сільської ради Віктору Лукʼянчуку за хабарництво. Посадовець вимагав 6000 доларів винагороди від підприємця за виділення 2 га землі під транспортно-логістичний центр. За скоєне обвинуваченому призначили 5,5 років тюрми з конфіскацією всього майна.
Як йдеться у вироку від 24 січня, у листопаді 2019 року до голови Переспівської сільської ради Віктора Лукʼянчука та директора місцевої проєктно-експертної компанії звернувся підприємець, який хотів отримати у приватну власність 2 га землі на території громади. Чоловік пояснив, що ділянка необхідна для будівництва транспортно-логістичного центру, що включав би у себе стоянку для вантажних автомобілів, сервіс для проведення їх технічного обслуговування, а також кафе та готель.
За даними слідства, голова сільради спільно із земпевпорядником погодилися надати підприємцю земельну ділянку, але він мав за це заплатити 6000 доларів хабара, з яких 4000 доларів призначалися Віктору Лукʼянчуку, а решта – його спільнику. Затримали посадовця під час отримання частини суми – 1500 доларів.
У суді обвинувачений свою вину заперечив і стверджував, що його провокували отримати гроші, хоч він і казав, що вони йому не потрібні. Проте зібрані докази та свідчення очевидців спростували слова посадовця.
Суддя Олександр Костюкевич визнав Віктора Лукʼянчука винним за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди держслужбовцем, вчинене за попередньою змовою та з корисливих мотивів) й призначив 5,5 років тюрми з конфіскацією всього майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.