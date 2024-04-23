Депутатка Рівненської обласної ради Людмила Мариніна опублікувала декларацію про доходи за 2023 рік

Депутатка Рівненської обласної ради та очільниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна оприлюднила декларацію за 2023 рік. Посадовиця – власниця квартири й недобудови у Сарнах, а також ділить чотири земельні ділянки навпіл із сестрою. На попередній посаді вона заробляла щомісяця орієнтовно 70 тис. грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Людмила Мариніна заробила на посаді голови Вараської районної державної адміністрації 837 388 грн. Це орієнтовно по 70 тис. грн щомісяця. Також посадовиця зазначила, що зберігає 20 тис. доларів готівкою та майже 76 тис. грн – на банківському рахунку.

Людмила Мариніна є власницею квартири у Сарнах загальною площею 41,3 м2 і земельної ділянки площею 1000 м2, яку вона придбала у 2018 році за майже 49 тис. грн. Також посадовиця із 2019 року має спільну часткову власність на чотири земельні ділянки в селі Ремчиці Сарненського району, які вона ділить із сестрою Наталією Леончик. Загалом Людмилі Мариніній належить 14 356 м2 землі.

Крім того, начальниця Вараської МВА задекларувала ще один об’єкт нерухомості, що перебуває на етапі будівництва з 2018 року – будинок у місті Сарни загальною площею 132 м2.

Додамо, що 20 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Вараської міської військової адміністрації, яку очолила Людмила Мариніна. До того вона була головою Вараської районної державної адміністрації.