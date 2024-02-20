Президент підписав указ про створення Вараської міської військової адміністрації

У вівторок, 20 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Вараської міської військової адміністрації в Рівненській області. Очолить новостворену установу Людмила Мариніна, яка донині була головою Вараської районної державної адміністрації.

«Це (рішення – ред.), насамперед, про безпеку, а також про більш скоординовану взаємодію між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, військовими, цивільним населенням та фахівцями в енергетичній сфері», – повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Він також зазначив, що провести заходи зі створення Вараської міської військової адміністрації мають Генштаб ЗСУ та Рівненська ОВА.

Людмила Мариніна є депутаткою обласної ради від «Слуги народу», з 2019 року працювала на посаді заступниці голови районної адміністрації у Сарненському районі. До того майже 15 років була директоркою Цепцевицької ЗОШ.

Додамо, що Вараський район – найменший серед чотирьох у Рівненській області за чисельністю населення, там проживає близько 139 тисяч жителів. Вараш є містом-супутником Рівненської атомної електростанції.