Голова Євроради Дональд Туск не заперечив можливості виходу Польщі з ЄС

Для «Права і справедливості» (PiS) перевага перебування в ЄС зводиться до отримання коштів

Голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Польща може вийти зі складу ЄС, якщо перестане отримувати від нього фінансування. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами Туска, для правлячої польської партії «Право і справедливість» (PiS) перевага перебування в ЄС зводиться до отримання коштів. При цьому польська влада нехтує іншими можливостями, такими як загальний ринок, правопорядок і гарантована безпека. Туск зазначив, що поки Польща отримує фінансування від ЄС, то «це того варте». «Я легко можу уявити собі ситуацію, коли одного разу Польща опиниться серед вкладників (в ЄС), і тоді польський уряд вирішить, що настав час запитати поляків, чи хочуть вони бачити Польщу в ЄС», - сказав Туск.

За його словами, після цього Варшава докладе всіх зусиль, щоб «попрощатися з членством (в ЄС)». Туск наголосив, що в Брюсселі відчувають «величезну надію», що Польща залишиться в Євросоюзі.

В кінці грудня Єврокомісія (ЄК) заявила, що в Польщі існує ризик серйозного порушення принципу верховенства права. У зв'язку з цим, ЄК попросила Раду Євросоюзу позбавити Польщу права голосу. На думку влади ЄС, з 2015 року польська влада прийняла 13 законів, які вплинули на всі структури судової системи республіки. Варшаві дали три місяці на усунення порушень, в іншому випадку ЄК має право запропонувати Раді ЄС ввести санкції проти Польщі.

У той же день президент Польщі Анджей Дуда підписав два закони про перегляд судової системи, не дивлячись на погрози санкціями від ЄК. Відповідно до реформи Верховного суду республіки, судді-чоловіки у віці 65 років і судді-жінки у віці 60 років повинні будуть піти у відставку. Таким чином, своїх постів будуть позбавлені близько 40% суддів Верховного суду.