Польща спробує відмовити країни ЄС від введення санкцій

СвітОлег Костюк, сьогодні, 18:461450

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Польща спробує відмовити країни ЄС від введення санкцій
фото EPA
Прем'єр Польщі має намір провести дипломатичний тур країнами ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що уряд планує наступні три місяці вести переговори з країнами блоку у зв'язку з початком санкційної процедури ЄС. Про це повідомляє Polskie Radio.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір 9 січня провести розмову з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Крім того, Ващиковський сказав, що Польща намагатиметься поговорити з різними країнами-членами ЄС.

Водночас, прем'єр Польщі заявив, що Варшава спробує пояснити своїм європейським партнерам, чому реформи системи правосуддя є необхідними.

За словами глави секретаріату Моравецького, найімовірніше, що прем'єр здійснить дипломатичний тур по країнах ЄС.

Зокрема, у середу, 3 січня, він планує відвідати Будапешт, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зазначимо, що Орбан вже заявив, що Угорщина блокуватиме будь-які дії ЄС, спрямовані на припинення права голосу Польщі в Євросоюзі.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права, що спричинене ухваленням судової реформи. Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.

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