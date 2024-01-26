Шарль Мішель залишиться на посаді президента Євроради

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту та залишиться на своїй нинішній посаді. Про це політик повідомив у Facebook у п’ятницю, 26 січня.

За словами Шарля Мішеля, його рішення балатуватися до Європарламенту викликало бурхливі обговорення та спекуляції у ЗМІ.

«Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії або підірвало цей інститут та наш європейський проект, і не було використано ні в якому разі, щоб розділити Європейську Раду», – йдеться у повідомленні.

Шарль Мішель також заявив, що завчасно повідомив про бажання залишити посаду президента Європейської Ради, щоб Рада ЄС «мала достатньо часу для підготовки плавного інституційного переходу». Але його рішення викликало «особисті напади, які все більше набувають перевагу перед фактичними аргументами».

«З усіх цих причин і щоб зберегти фокус моєї місії, я не буду кандидатом на європейських виборах. Я присвячу всі свої зусилля своїм нинішнім обов'язкам з непохитною рішучістю, поки вони не закінчаться», – написав Шарль Мішель.

Зазначимо, вибори до Європейського парламенту, мають відбутися 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що якщо президент Європейської ради Шарль Мішель залишить свою посаду, а лідери ЄС не зможуть швидко домовитися про наступника, то Єврораду тимчасово очолить премʼєр Угорщини Віктор Орбан.