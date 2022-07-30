Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко заявив про можливість відновлення пасажирських рейсів з міжнародного аеропорту «Ужгород». Можливість запуску пасажирського перевезення пояснюють тим, що злітно-посадкова смуга частково розташована у повітряному просторі Словаччини, який є відкритим. Наразі ж для аеропорту в Ужгороді депутати виділили 26 млн грн.

Як повідомляє профільне видання про авіацію «Крила», у Закарпатській обласній раді заявляють про можливість запуску пасажирського сполучення з аеропорту «Ужгород» протягом кількох місяців. Про такі плани голова облради Володимир Чубірко розповів під час засідання сесії облради у четвер, 28 липня. Разом із тим закарпатські депутати схвалили рішення про виділення 26 млн грн на збільшення статутного капіталу аеропорту.

«Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, самий головний в державі аеропорт. Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Злітаючий борт попадає у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито у зв’язку з подіями», – заявив під час сесії голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

За його словами, йдеться про можливий запуск рейсів у в напрямку Відня, Праги, Мюнхена. Володимир Чубірко не назвав жодних чітких дат відновлення роботи аеропорту, однак, за інформацією видання «Крила», він висловив впевненість, що це можливо «за місяць-другий».

Зазначимо, із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну небо над країною для пасажирських літаків закрите.

Відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород»

Міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований безпосередньо біля словацького кордону – для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей.

Сам аеропорт не працював з 2016 року, відколи сплив термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Авіасполучення було відновлено на невеликий термін у 2019 році – тоді аеропорт прийняв рейс авіакомпанії «Мотор Січ». Однак, того ж року підприємство припинило авіасполучення через «нерентабельність перевезень у напрямку Закарпаття».