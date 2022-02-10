На масштабний ремонт і реконструкцію будівлі міжнародного аеропорту «Ужгород» планують витратити понад 260,1 млн грн. Роботи розпочнуться у березні та мають бути завершені до кінця 2022 року. Виконуватиме реконструкцію кременчуцька компанія «Рікдом».

У тендері на проведення реконструкції аеровокзалу в Ужгороді на вулиці Собранецькій, 145 взяли дві компанії – ТОВ «БК Атена» із Броварів та ТОВ «Рікдом» із Кременчука. Очікувана вартість робіт складала понад 262,8 млн грн. Нижчу ціну запропонувала кременчуцька компанія – 260,1 млн грн. Відтак, у вівторок, 8 лютого, директор міжнародного аеропорту «Ужгород» Олег Коцюба уклав договір про будівельні роботи із проведення реконструкції аеровокзалу із директоркою ТОВ «Рікдом» Вікторією Соболевою.

Відповідно до договору, роботи повинні стартувати у березні 2022 року, завершити реконструкцію аеровокзалу планують до 31 грудня 2022 року. У договорі також вказується, що вартість робіт складена на основі приблизного кошторису, є динамічною і складає понад 260,1 млн грн. Уточнюється, що будівельні роботи коштуватимуть понад 161 млн грн, вартість устаткування складе понад 99 млн грн. Сума ПДВ складатиме 43,3 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Рікдом» заснована у 2017 році у Кременчуці. Власник – В'ячеслав Мандзюк. Як зазначає видання «Наші гроші. Львів», директорка ТОВ «Рікдом» Вікторія Соболєва прописана із власником фірми в одній квартирі, вона також є співвласницею кількох інших компаній, на місцевих виборах у 2020 році балотувалася до Кременчуцької районної ради від партії «Опозиційна платформа за життя».

Відомо, що ТОВ «Рікдом» у 2021 році отримало державних закупівель на суму 113,6 млн грн, у 2022 році – вже на понад 260,1 млн грн – на реконструкцію аеровокзалу в Ужгороді. За даними YouControl, найбільші переможні тендери компанії – саме із Закарпаття. Окрім робіт із реконструкції аеровокзалу, компанія побудує новий дитсадок в Ужгороді: у листопаді 2021 році Управління капітального будівництва Ужгородської міськради уклало договір із компанією «Рікдом» на будівництво нового дитячого садку на 250 місць на вулиці Загорській. Вартість будівництва – понад 100,7 млн грн. Загальна сума договорів ТОВ «Рікдом» за державними закупівлями із 2017 року складає понад 377,1 млн грн.

Зазначимо, міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований безпосередньо біля словацького кордону – для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей.

Сам аеропорт не працював з 2016 року, відколи сплив термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Авіасполучення було відновлено на невеликий термін у 2019 році – тоді аеропорт прийняв рейс авіакомпанії «Мотор Січ». Однак, того ж року підприємство припинило авіасполучення через «нерентабельність перевезень у напрямку Закарпаття».

Угоду про відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород» Україна та Словаччина підписала у вересні 2020 року. Крім того, у квітні 2021 року стало відомо, що національна авіакомпанія Windrose розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром Ужгорода з 1 червня. Вже у кінці жовтня 2021 року Windrose повідомляла про скасування регулярних рейсів із Києва до Ужгорода з 9 листопада. Причиною відміни сполучення компанія називала технічні фактори, які впливають на виконання рейсів у зимовий період. Із грудня 2021 року Windrose припинила регулярні рейси за маршрутом «Київ —Ужгород — Київ» до переходу на літню навігацію. Причина – метеорологічні умови та низький попит на рейс.