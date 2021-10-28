Із середини листопада авіакомпанія Windrose скасовує регулярне авіасполучення Київ – Ужгород – Київ. Рейси за цим напрямком були відновлені тільки на початку літа 2021 року та виконувались тричі на тиждень.

Про плани скасувати регулярні рейси Київ – Ужгород – Київ у четвер, 28 жовтня, повідомило Infopost.Media із посиланням на прес-службу компанії. За інформацією видання, причина скасування регулярного авіасполучення – технічна неготовність аеропорту «Ужгород» до роботи взимку. Неофіційно один зі співрозмовників видання зазначив, що проблема більше фінансова, ніж технічна, – брак попиту на рейси Київ – Ужгород – Київ.

На офіційному сайті компанії Windrose бронювання квитків за напрямком Київ – Ужгород доступне тільки на 1, 5 і 8 листопада, на інші дати забронювати квиток на рейс уже неможливо.

Нагадаємо, про плани відновити регулярне авіасполучення між Ужгородом та Києвом після дворічної перерви стало відомо у квітні 2021 року: тоді народний депутат, керівник закарпатського осередку партії «Слуга народу» Микола Тищенко заявив про домовленості з компанією Windrose про запуск регулярних рейсів Київ – Ужгород – Київ з 1 червня 2021 року.

Відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород»

Міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований безпосередньо біля словацького кордону – для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей.

Сам аеропорт не працював з 2016 року, відколи сплив термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Авіасполучення було відновлено на невеликий термін у 2019 році – тоді аеропорт прийняв рейс авіакомпанії «Мотор Січ». Однак, того ж року підприємство припинило авіасполучення через «нерентабельність перевезень у напрямку Закарпаття».

Угоду про відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород» Україна та Словаччина підписала у вересні 2020 року. Крім того, у квітні 2021 року стало відомо, що національна авіакомпанія Windrose розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром Ужгорода з 1 червня.