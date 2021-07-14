Можливість запуску авіарейсів між Ужгородом і Будапештом обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков закликав Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу обговорити з угорським колегою Петером Сійярто питання запуску авіарейсу між Ужгородом та Будапештом. Про це у середу, 14 липня, повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.

«Враховуючи розвиток інфраструктури аеропорту «Ужгород», а також успішний досвід внутрішніх рейсів, настав час просувати питання щодо можливого запуску міжнародних рейсів до країн-сусідів, з якими у нас найбільший транспортний та пасажирський потік», – зазначив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

«Сподіваюся, наші колеги та партнери підтримають ініціативу і ми разом будемо працювати над розвитком таких важливих для усіх нас зв’язків», – додав Анатолій Полосков.

Зазначимо, наразі прямими авіарейсами до Будапешта можна дістатися зі Львова.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований безпосередньо біля словацького кордону – для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей.

Сам аеропорт не працював з 2016 року, відколи минув термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Авісполучення було відновлено на невеликий термін у 2019 році – тоді аеропорт прийняв рейс авіакомпанії «Мотор Січ». Однак того ж року підприємство припинило авіасполучення через «нерентабельність перевезень у напрямку Закарпаття».

Угоду про відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород» Україна та Словаччина підписала у вересні 2020 року. Крім того, з 1 червня 2021 року національна авіакомпанія WindRose розпочала виконання регулярних рейсів між Києвом та Ужгородом.