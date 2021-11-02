Раніше прес-служба Windrose сама повідомляла про призупинення рейсів до Ужгорода

Авіакомпанія Windrose спростувала інформацію про скасування регулярних рейсів із Києва до Ужгорода. Компанія повідомила, що справді тимчасово скасовує рейси до Чернівців і Миколаєва, однак рейси до Ужгорода будуть виконуватися. Хоча минулого тижня прес-служба Windrose повідомляла про скасування рейсів за маршрутом Київ – Ужгород – Київ із 9 листопада.

В офіційному коментарі на сторінці Windrose у Facebook зазначається, що з 9 листопада 2021 року авіакомпанія призупиняє виконання авіаперевезень за двома маршрутами: Київ – Чернівці – Київ та Київ – Миколаїв – Київ.

«Після комплексного аудиту аеропорту м. Чернівці представники компанії Windrose надали рекомендації керівництву аеропорту щодо поліпшення певних технічних факторів, що впливають на виконання рейсів у зимовий період. За умови усунення всіх зауважень, рейси за цим напрямком буде відновлено. До аеропорту м. Миколаїв перельоти не будуть здійснюватися у зимовий період через низький попит. Рейси за маршрутом Київ – Ужгород – Київ будуть виконуватися двічі на тиждень за розкладом», – уточнюють в авіакомпанії.

Нагадаємо, про плани скасувати регулярні рейси Київ – Ужгород – Київ у четвер, 28 жовтня, повідомило Infopost.Media із посиланням на прес-службу компанії. За інформацією видання, причина скасування регулярного авіасполучення – технічна неготовність аеропорту «Ужгород» до роботи взимку. Неофіційно один зі співрозмовників видання зазначив, що проблема більше фінансова, ніж технічна, – брак попиту на рейси Київ – Ужгород – Київ.

Пізніше авіакомпанія на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила, що з 9 листопада Windrose тимчасово призупиняє виконання рейсів за маршрутами Київ – Ужгород – Київ та Київ – Чернівці – Київ. Цей коментар компанії доступний на сторінці Windrose у Facebook і зараз.

Нагадаємо, про плани відновити регулярне авіасполучення між Ужгородом та Києвом після дворічної перерви стало відомо у квітні 2021 року: тоді народний депутат, керівник закарпатського осередку партії «Слуга народу» Микола Тищенко заявив про домовленості з компанією Windrose про запуск регулярних рейсів Київ – Ужгород – Київ з 1 червня 2021 року.

Відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород»

Міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований безпосередньо біля словацького кордону – для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей.

Сам аеропорт не працював з 2016 року, відколи сплив термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Авіасполучення було відновлено на невеликий термін у 2019 році – тоді аеропорт прийняв рейс авіакомпанії «Мотор Січ». Однак, того ж року підприємство припинило авіасполучення через «нерентабельність перевезень у напрямку Закарпаття».

Угоду про відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород» Україна та Словаччина підписала у вересні 2020 року. Крім того, у квітні 2021 року стало відомо, що національна авіакомпанія Windrose розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром Ужгорода з 1 червня.