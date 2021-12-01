У листопаді авіакомпанія вже скасовувала рейси з Ужгорода до Києва

Windrose призупиняє регулярні рейси за маршрутом «Київ —Ужгород — Київ» до переходу на літню навігацію. Причина – метеорологічні умови та низький попит на рейс. У кінці жовтня 2021 року Windrose вже повідомляла про скасування рейсів з Києва до Ужгорода, проте пізніше відновила польоти.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі авіакомпанії Windrose у середу, 1 грудня, наразі рейси за маршрутом «Київ — Ужгород — Київ» тимчасово призупинені.

«У листопаді 30% рейсів через метеорологічні умови в Ужгороді вимушено йшли на посадку до аеропорту м. Львів. Це значно вплинуло на попит, а також створює перешкоди для повноцінного виконання рейсів у зимовий період. Наразі плануємо відновити сполучення на літню навігацію», – зазначили у прес-службі авіакомпанії.

На прохання ZAXID.NET уточнити, коли саме відновлять регулярні рейси Київ — Ужгород — Київ, у Windrose зазначили, що літня навігація стартує з квітня та триває по жовтень, однак, наразі точну інформацію щодо відновлення рейсів до Ужгорода у компанії надати не можуть: «На жаль, зараз ми не можемо підтвердити цього. Лише плануємо», – повідомили у Windrose.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2021 року Windrose повідомляла про скасування регулярних рейсів із Києва до Ужгорода з 9 листопада. Причиною відміни сполучення компанія називала технічні фактори, які впливають на виконання рейсів у зимовий період. Пізніше Windrose заперечила інформацію про скасування регулярних рейсів із Києва до Ужгорода. Компанія повідомила, що справді тимчасово скасовує рейси до Чернівців і Миколаєва, однак рейси до Ужгорода будуть виконуватися. Директор міжнародного аеропорту «Ужгород» Олег Коцюба у коментарі ZAXID.NET заявляв, що аеропорт повністю готовий до зими і рейси з Ужгорода до Києва не скасовують.

Зазначимо, про плани відновити регулярне авіасполучення між Ужгородом та Києвом після дворічної перерви стало відомо у квітні 2021 року: тоді народний депутат, керівник закарпатського осередку партії «Слуга народу» Микола Тищенко заявив про домовленості з компанією Windrose про запуск регулярних рейсів Київ – Ужгород – Київ з 1 червня 2021 року.

Відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород»

Міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований безпосередньо біля словацького кордону – для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей.

Сам аеропорт не працював з 2016 року, відколи сплив термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Авіасполучення було відновлено на невеликий термін у 2019 році – тоді аеропорт прийняв рейс авіакомпанії «Мотор Січ». Однак, того ж року підприємство припинило авіасполучення через «нерентабельність перевезень у напрямку Закарпаття».

Угоду про відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород» Україна та Словаччина підписала у вересні 2020 року. Крім того, у квітні 2021 року стало відомо, що національна авіакомпанія Windrose розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром Ужгорода з 1 червня.