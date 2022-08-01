Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заперечив інформацію про можливість відновлення пасажирських рейсів з аеропорту «Ужгород», про яку раніше заявив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко. За словами Віктора Микити, обласна влада працює над приведенням аеропорту до всіх вимог, проте йдеться про «довготривалий та системний процес», а заяви про відновлення аеропорту – це «не більше, ніж бажання та наміри».

Відповідну заяву голова Закарпатської ОВА Віктор Микита оприлюднив зранку у понеділок, 1 серпня. Він, зокрема, зазначив, що наразі міжнародний аеропорт «Ужгород» не готовий до запуску пасажирських рейсів, попередня інформація про відновлення летовища є некоректною. Також Віктор Микита додав, що «правову кваліфікацію цій ситуації нададуть правоохоронні органи».

«Летовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу, аеропорт не має відповідних дозвільних документів на початок роботи, небо над Україною закрите, так само як і закриті усі аеропорти, немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси», – зазначив голова Закарпатської ОВА.

Також Віктор Микита уточнив, що обласна влада працює над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації: «Залучені Міністерство інфраструктури України, Украерорух, СБУ, ДСНС, найкращі фахівці за напрямком приватної пасажирської і вантажної авіації для консалтингу й оптимізації роботи летовища та інші. Але ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри», – наголосив Віктор Микита, попросивши підходити до розповсюдження подібної інформації виважено і не забувати, що в Україні воєнний стан.

Нагадаємо, голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко під час сесії облради у четвер, 28 липня, заявив про можливість відновлення пасажирських рейсів з міжнародного аеропорту «Ужгород». Можливість запуску пасажирського перевезення пояснили тим, що злітно-посадкова смуга частково розташована у повітряному просторі Словаччини, який є відкритим. Крім того, для аеропорту в Ужгороді депутати виділили 26 млн грн.

«Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, головний в державі аеропорт. Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Злітаючий борт попадає у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито у зв’язку з подіями», – заявив під час сесії голова Закарпатської облради Володимир Чубірко, зазначивши, що йдеться про можливий запуск рейсів у в напрямку Відня, Праги, Мюнхена. Володимир Чубірко не назвав жодних чітких дат відновлення роботи аеропорту, однак, за інформацією профільного видання про авіацію «Крила», він висловив впевненість, що це можливо «за місяць-другий».

Зазначимо, із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну небо над країною для пасажирських літаків закрите.

Відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород»

Міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований безпосередньо біля словацького кордону – для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей.

Сам аеропорт не працював з 2016 року, відколи сплив термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Авіасполучення було відновлено на невеликий термін у 2019 році – тоді аеропорт прийняв рейс авіакомпанії «Мотор Січ». Однак, того ж року підприємство припинило авіасполучення через «нерентабельність перевезень у напрямку Закарпаття».