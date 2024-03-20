У власності начальника патрульної поліції Прикарпаття – квартира у Києві і земельна ділянка в Криму

Начальник управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Олег Костенко опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Олег Костенко задекларував 725,5 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік він заробив у патрульній поліції 394,8 тис. грн та отримав 158 тис. грн соціальної виплати за втрату працездатності. На банківському рахунку в Олега Костенка 35,3 тис. грн, ще 9 тисяч доларів він тримає готівкою. Також він вказав, що одержав у 2021 році кредит у розмірі 137,9 тис. грн. У власності головного патрульного Прикарпаття квартира у Києві за 374,7 тис. грн і земельна ділянка площею 800 м2 у Криму. В Івано-Франківську він проживає у службовій квартирі, вартістю 480 тис. грн.

Дружина Олега Костенка працює в Головному управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області. У 2022 році Інна Костенко задекларувала 622,5 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2021 році вона заробила у поліції 265,3 тис. грн. Готівкою Інна Костенко тримає 8,5 тис. доларів, ще близько 20 тис. грн розміщено на її банківському рахунку.

У 2022 році дружина головного патрульного Прикарпаття отримала у подарунок квартиру в Івано-Франківську вартістю 100 тис. грн від громадянки Алли Бондаренко.

Додамо, що Олег Костенко прийшов у патрульну поліцію з бізнесу, ставши інспектором у 2015 році. Головне управління патрульної поліції в Івано-Франківській області він очолює з 2018 року.