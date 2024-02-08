Полковник поліції Сергій Безпалько став начальником ГУ НП в Івано-Франківській області у липні 2021 року

Начальник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Сергій Безпалько задекларував понад 1,1 млн грн зарплати у поліції. У довоєнний 2021 рік він заробив в управліннях нацполіції у Полтавській та Івано-Франківській областях 415,2 тис. грн та отримав 158,9 тис. грн страхової виплати з часткової втрати працездатності. На банківських рахунках в Сергія Безпалька 943,3 тис. грн та 5340 доларів. Готівкою він тримає 7,5 тисяч євро і 6 тисяч доларів. Власної нерухомості чи автомобіля у Сергія Безпалька нема.

Дружина начальника поліції Прикарпаття Євгенія Безпалько задекларувала понад 3,1 млн грн доходу від підприємницької діяльності. За даними аналітичного порталу Youcontrol, вона займається роздрібною торгівлею продуктів харчування. У 2021 році бізнес їй приніс понад 4,8 млн грн доходу, ще 166 тис. грн Євгенія Безпалько заробила в управлінні освіти Солом’янської РДА. На банківських рахунках дружини начальника поліції Прикарпаття 290 тис. грн і 5,3 тис. доларів, ще 91 тисячу доларів і 12 тисяч євро вона тримає готівкою. Як і чоловік, власної нерухомості чи автомобіля Євгенія Безпалько не має.

Нагадаємо, полковник поліції Сергій Безпалько став начальником ГУ НП в Івано-Франківській області у липні 2021 року. Доти він працював заступником начальника поліції Полтавщини та науковим співробітником Державного науково-дослідного інституту МВС України.