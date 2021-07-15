Поліцію Івано-Франківщини очолив 42-річний полковник Сергій Безпалько
До свого призначення він працював заступником начальника поліції Полтавщини
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Досі Сергій Безпалько працював заступником начальника поліції Полтавщини
У четвер, 15 липня, заступник начальника Нацполіції України Олексій Руденко представив колективу Івано-Франківського обласного управління Нацполіції нового начальника – 42-річного полковника Сергія Безпалька.
До свого призначення на Прикарпаття 42-річний Сергій Безпалько працював заступником начальника поліції Полтавщини. До цього чотири роки – науковим співробітником Державного науково-дослідного інституту МВС України.
Згідно з декларацією про доходи, Сергій Безпалько має двох синів. Його дружина працює в управлінні освіти Солом’янської райради Києва, окрім того займається підприємництвом.
Зазначимо, досі поліцією Івано-Франківської області керував Володимир Голубош.
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