Досі Сергій Безпалько працював заступником начальника поліції Полтавщини

У четвер, 15 липня, заступник начальника Нацполіції України Олексій Руденко представив колективу Івано-Франківського обласного управління Нацполіції нового начальника – 42-річного полковника Сергія Безпалька.

До свого призначення на Прикарпаття 42-річний Сергій Безпалько працював заступником начальника поліції Полтавщини. До цього чотири роки – науковим співробітником Державного науково-дослідного інституту МВС України.

Згідно з декларацією про доходи, Сергій Безпалько має двох синів. Його дружина працює в управлінні освіти Солом’янської райради Києва, окрім того займається підприємництвом.

Зазначимо, досі поліцією Івано-Франківської області керував Володимир Голубош.