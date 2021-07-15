Сергій Івах звільнений з посади начальника управління майном Львівської облради

Начальник управління майном спільної власності Львівської облради Сергій Івах звільнений з посади. Він очолив це управління у середині лютого цього року, таким чином пропрацював керівником управління п'ять місяців.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівській облраді, Сергій Івах написав заяву на звільнення та з 12 липня пішов у відпустку. 14 липня голова Львівської облради Ірина Гримак підписала розпорядження про його звільнення.

Наразі обов’язки керівника управління майном спільної власності виконує перший заступник Тарас Зозуля.

«Так, дійсно, Сергій Ярославович звільнений з вчорашнього числа», – сказав Тарас Зозуля у четвер, 15 липня, в коментарі ZAXID.NET.

Сергій Івах розповів ZAXID.NET, що написав заяву на звільнення за власним бажанням. Своє рішення він пояснив тим, що йому складно поєднувати повноваження депутата і голови майнової комісії Львівської міськради з роботою на посаді начальника управління майном Львівської обласної ради.

«Жодних конфліктів немає. Я дійшов такого висновку, що неможливо розірватися на два напрямки», – сказав Сергій Івах.

Він висловив сподівання, що започатковані ним процеси в ЛОР щодо інвентаризації та аудиту обласних комунальних підприємств, реорганізація «Галсільлісу» буду продовжені.

49-річний Сергій Івах другу каденцію є депутатом Львівської міськради від «Європейської солідарності», де він очолює депутатську комісію комунального майна. Таким чином дотепер він керував комунальним майном міста та області.

Сергій Івах є власником компанії «Діамант Аурум», яка займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. До лютого 2019 року він був директором ПП ВКФ «Ортекс». З лютого до серпня 2019 року очолював Радехівську РДА на Львівщині. ZAXID.NET також писав про зв’язки Сергія Іваха з будівельним бізнесом у Львові.

Виконувач обов’язків керівника управління майном ЛОР Тарас Зозуля раніше близько п’яти років працював на різних посадах у Львівській ОДА. Остання посада – заступник директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА. На посаді першого заступника начальника управління майном спільної власності ЛОР перебуває з березня цього року.