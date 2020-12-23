У Львівській міській раді затвердили 12 депутатських комісій

Під час засідання сесії Львівської міської ради у середу, 23 грудня, депутати затвердили голів та склад 12 депутатських комісій. Комісіями керуватимуть представники «Європейської солідарності», «Самопомочі», «Голосу» та «Варти», натомість найменша фракція міської ради «Свобода» не отримала керівника в жодній із депутатських комісій.

Депутатською комісією архітектури і містобудування керуватиме бізнес-партнер та юрист Григорія Козловського Олексій Різник, комісію транспорту та інфраструктури очолив керівник «Варти 1» Ігор Зінкевич, а на бюджетній комісії головуватиме громадська активістка Наталія Шелестак. Загалом керівництво у комісіях депутати поділили між собою таким чином:

Найбільша кількість депутатів увійшли в бюджетну комісію (10), а також комісію з охорони здоров’я (9). З персональним складом усіх депутатських комісій міської ради можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів ЛМР.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що лікарі Львова просили призначити головою депутатської комісії з охорони здоров’я лікаря, депутата з «Самопомочі» Гната Герича. Однак він отримав посаду заступника голови цієї комісії.

Нагадаємо, під час засідання сесії 23 грудня депутати обрали секретаря ради. Ним став депутат від «Свободи» Маркіян Лопачак.