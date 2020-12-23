У Львівській міській раді затвердили голів та склад депутатських комісій
Під час засідання сесії Львівської міської ради у середу, 23 грудня, депутати затвердили голів та склад 12 депутатських комісій. Комісіями керуватимуть представники «Європейської солідарності», «Самопомочі», «Голосу» та «Варти», натомість найменша фракція міської ради «Свобода» не отримала керівника в жодній із депутатських комісій.
Депутатською комісією архітектури і містобудування керуватиме бізнес-партнер та юрист Григорія Козловського Олексій Різник, комісію транспорту та інфраструктури очолив керівник «Варти 1» Ігор Зінкевич, а на бюджетній комісії головуватиме громадська активістка Наталія Шелестак. Загалом керівництво у комісіях депутати поділили між собою таким чином:
- комунального майна, ресурсів та історичного середовища – Сергій Івах («Європейська солідарність»)
- міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства – Андрій Шевців («Самопоміч»)
- землекористування та агломерації – Володимир Гаразд («Голос»)
- архітектури, містобудування та розвитку територій – Олексій Різник («ЄС»)
- фінансів та планування бюджету – Наталія Шелестак («Варта»)
- екології, природокористування та енергозбереження – Володимир Лучишин («Самопоміч»)
- культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків – Лейла Мелесова-Вальчак («ЄС»)
- освіти і науки – Вікторія Христенко («Голос»)
- підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації та спадщини – Оксана Динік («Самопоміч»)
- законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки – Уляна Пак («ЄС»)
- транспорту, зв'язку та міської мобільності – Ігор Зінкевич («Варта»)
- охорони здоров'я та соціального захисту – Валерій Веремчук («Варта»)
Найбільша кількість депутатів увійшли в бюджетну комісію (10), а також комісію з охорони здоров’я (9). З персональним складом усіх депутатських комісій міської ради можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів ЛМР.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що лікарі Львова просили призначити головою депутатської комісії з охорони здоров’я лікаря, депутата з «Самопомочі» Гната Герича. Однак він отримав посаду заступника голови цієї комісії.
Нагадаємо, під час засідання сесії 23 грудня депутати обрали секретаря ради. Ним став депутат від «Свободи» Маркіян Лопачак.