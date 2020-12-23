Маркіян Лопачак став новим секретарем Львівської міської ради

Секретарем Львівської міської ради обрали 40-річного депутата від партії «Свобода» Маркіяна Лопачака. За нього проголосував 41 депутат під час засідання сесії 23 грудня.

Раніше Андрій Садовий публічно запропонував найбільшій фракції у міській раді «Європейській солідарності» подати свого кандидата на посаду секретаря міської ради. Під час засідання сесії він заявив, що «ЄС» запропонувала на цю посаду депутата з фракції «Свободи» Маркіяна Лопачака. Відтак Садовий запропонував Лопачака як єдиного кандидата на посаду секретаря міськради.

Під час таємного голосування за Маркіяна Лопачака проголосував 41 депутат з 58 присутніх на сесії. Таким чином Лопачак офіційно став новим секретарем Львівської міської ради.

Маркіян Лопачак є депутатом Львівської міькради з 2006 року. У 2014 році ненадовго став народним депутатом України, а в 2015 році знову пройшов у міську раду, де очолив фракцію «Свободи». Лопачак є співзасновником фермерського господарства «Екогаличпродукт» та ГО «Сокіл».