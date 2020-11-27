«Ми навіть не встигли зорієнтуватися, як вони написали заяви».

Садовий закликав інші партії також підготувати свої кандидатів на посаду секретаря

Новообраний голова Львівської ОТГ Андрій Садовий запропонував депутатам найбільшої у Львівській міськраді фракції «Європейська Солідарність» обрати власну кандидатуру на посаду секретаря міської ради. Це друга за значенням посада після мера, секретар міськради має статус заступника міського голови і виконує обов'язки мера у випадку його відставки.

«Безумовно, я бачу найкращі кандидатури серед депутатів «Самопомочі», але голосів для такого варіанту, на жаль, немає. Депутатів обирав не я, а львів‘яни, – пояснив мотиви свого рішення Андрій Садовий. – Тому керуюсь логікою, вибором львів‘ян і пропоную найбільшій фракції Львівської міської ради партії «Європейська солідарність» запропонувати кілька кандидатур, серед своїх депутатів, на посаду секретаря ради».

Садовий також запропонував підготувати кандидатури на посаду секретаря міськради і іншим фракціям – на випадок, якщо кандидат від «ЄС» не зможе заручитися підтримкою більшості депутатів.

«Попри дивний старт роботи цієї каденції ради, я все ж налаштований шукати компроміси. Місту не потрібні скандали. Місту потрібен розвиток», – додав Садовий.

Варто зазначити, що право пропонувати кандидатуру секретаря ради належить міському голові, а депутати міськради затверджують цю кандудатуру більшістю голосів. Якщо запропонована мером кандидатура не знаходить підбтримки серед депутатів, мер може пропонувати інші кандидатури.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, через день після другого туру виборів мера Львова депутати «Європейської солідарності», «Свободи» і «Варти» зібралися на перше засідання сесії Львівської міськради. Депутати від «Голосу» та «Самопомочі» відмовилися у ній брати участь, а Садовий назвав це спробою узурпації влади, бо сам факт проведення засідання до офіційного оголошення результатів виборів позбавив його воноважень міського голови. Після скандального засідання депутат «ЄС» Петро Адамик​ заявив журналістам, що секретарем Львівської міськради мав би стати Маркіян Лопачак зі «Свободи», той, своєю чергою, таку пропозицію ще не коментував.

25 листопада представники всіх фракцій провели спільну зустріч, де попросили міську ТВК якнайшвидше оголосити результати виборів мера. Офіційні результати ТВК оголосила того ж дня, однак ці результати ще мають бути опубліковані у друкованій пресі і лише після того новообраний мер має право вступити на посаду.