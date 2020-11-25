Хтось події 24 листопада назвав «ГКЧП по-львівськи», комусь більше до вподоби було формулювання про узурпацію влади у Львові, дехто навпаки наполягав на законності та своєчасності рішення ТВК, але направду байдужими ця воістину перша сесія міськради, яку важко назвати урочистою, не залишила нікого.

Що це було і вже стало нашою з вами історією будемо обговорювати з гостями програми «Стінка на стінку» новообраною депутаткою міськради від партії «Варта» Наталією Шелестак і вже досвідченим депутатом від партії «Самопоміч» Романом Федишиним.