Вершники без голови
Перша сесія ради Львівської ОТГ: хто, з ким і для чого?
Суспільство — Віталій Кубліков, 25 листопада5
Хтось події 24 листопада назвав «ГКЧП по-львівськи», комусь більше до вподоби було формулювання про узурпацію влади у Львові, дехто навпаки наполягав на законності та своєчасності рішення ТВК, але направду байдужими ця воістину перша сесія міськради, яку важко назвати урочистою, не залишила нікого.
Що це було і вже стало нашою з вами історією будемо обговорювати з гостями програми «Стінка на стінку» новообраною депутаткою міськради від партії «Варта» Наталією Шелестак і вже досвідченим депутатом від партії «Самопоміч» Романом Федишиним.
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