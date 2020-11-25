Депутати домовились, що наступне засідання сесії проведуть після оприлюднення ТВК офіційних результатів виборів мера

25 листопада депутати усіх партій, що пройшли до нового складу Львівської міської ради, а також міський голова провели спільну зустріч. На ній представники фракцій підписали звернення до ТВК з проханням максимально швидко оголосити офіційні результати виборів міського голови, а також оприлюднити протокол першого засідання сесії.

Звернення до голови міської ТВК, яке підписали представники усіх фракцій міської ради

«Перший крок до конструктивної співпраці міської ради зроблено. Саме такою має бути робота міської ради. Дуже радий, що нам вдалось зібрати всі фракції й міського голову за одним столом. Попереду ще багато роботи і дискусій, а наше завдання надалі, щоб всі вони були лише на користь міста та львів’ян», – повідомив депутат Львівської міської ради від партії «Голос» Віталій Троць.

«Відбулась зустріч новообраних депутатів з міським головою. Це були делеговані депутати від політичних сил. Домовились про те, що потрібно зробити крок, заспокоїти місто, що місто кероване, міський голова працює. А головне — звернутись до нашої ТВК, яка повинна все-таки завершити таку просту роботу як підрахунок голосів і оприлюднити результати другого туру виборів міського голови», — розповів депутат від «Самопомочі» Роман Федишин, який був присутній на зустрічі. Він також додав, що наступна сесія має відбутись після оприлюднення ТВК результатів виборів.

Депутат «Варти» Юрій Мартинюк розповів ZAXID.NET, що на зустрічі були депутати, обрані до тимчасової президії, і ще один депутат від фракції. Наступне зібрання у такому форматі буде у п’ятницю. На ньому обговорять технічні питання – підготовку порядку денного і дату наступного пленарного засідання, на якому прийме присягу міський голова і ті депутати, яких не було вчора, структуру ради, депутатські комісії.

«Необхідно почати працювати всім спільно, щоб міська рада запрацювала повноцінно. Все треба погодити, щоб це рішення було спільним і не викликало інформаційних потрясінь, як це відбулося вчора через неузгодженість дій всіх сторін», — пояснив Юрій Мартинюк.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, одразу через день після другого туру виборів мера Львова депутати «Європейської солідарності», «Свободи» і «Варти» зібралися на перше засідання сесії Львівської міськради. Депутати від «Голосу» та «Самопомочі» відмовилися у ній брати участь. На сесії обрали президію, попри те, що окремі члени були відсутні і ще не складали присяги.

З початком роботи нової ради припинені повноваження не лише мера Львова, а й мерів та сільських голів приєднаних до львівської громади населених пунктів. Через непродумане і поспішне скликання першої сесії нової Львівської міськради виникла криза управління у населених пунктах, приєднаних до Львівської ОТГ. Причина у тому, що автоматично припинилися повноваження мерів та сільських голів, а Львівська міськрада ще не перебрала на себе відповідальність за ці території та управління ними.

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