Через поспішне проведення першого засідання ЛМР втратили свої повноваження міські та сільські голови всіх населених пунктів Львівської ОТГ

Через непродумане і поспішне скликання першого засідання сесії нової Львівської міськради виникла криза управління у населених пунктах, приєднаних до Львівської ОТГ. Причина у тому, що автоматично припинилися повноваження мерів та сільських голів, а Львівська міськрада ще не перебрала на себе відповідальність за ці території та управління ними.

«Маємо перші наслідки вчорашніх зборів у Ратуші – Жовківське казначейство заблокувало всі платежі сільрад, які увійшли до Львівської ОТГ. Від учора воно уже не приймає платіжок. Що це означає? Такі села, як Малехів чи Зашків, не можуть заплатити за послуги. А це критично важливо, бо йдеться про питання опалення та світла в дитячих садках, амбулаторіях, питання зовнішнього освітлення на вулицях і вивезення сміття тощо. А ще – комунальні працівники сіл опинилися без нарахованої зарплати за листопад», – повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач у середу, 25 листопада.

На думку Любомира Зубача, організаторів учорашніх зборів у Ратуші цікавила політична помста і ніхто не думав про юридичні наслідки таких дій для людей і громад.

Справа в тому, що 17 листопада Верховна Рада прийняла закон №3651-д, який врегульовує діяльність органів місцевого самоврядування та РДА, враховуючи всі зміни, які відбулися внаслідок децентралізації та утворення нових громад і районів. Зокрема, йдеться про розподіл повноважень щодо комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань. Наразі закон не вступив у дію – його ще не підписав президент. Тому, переконаний Любомир Зубач, зі скликанням першого засідання новообраної ЛМР треба було зачекати.

«Що маємо на сьогодні? Виконкоми приєднаних громад наче й працюють, але всі рішення підписували голови. А вони втратили свої повноваження. Водночас Львів теж не перебрав повноважень і не може, наприклад, оплачувати рахунки приєднаних громад. Тобто фактично діяльність у селах паралізована. Що робити? Політичне замовлення й наказ від «дяді» виконано, а розгрібати все, грубо кажучи, мають виконавчі органи Львівської міськради. І як це зробити, наразі невідомо», – пояснив Любомир Зубач.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, одразу через день після другого туру виборів мера Львова, депутати «Європейської солідарності», «Свободи» і «Варти» зібралися на перше засідання сесії Львівської міськради. З початком роботи нової ради припинені повноваження не лише мера Львова, а й мерів та сільських голів приєднаних до львівської громади населених пунктів.