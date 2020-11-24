Частина новообраних львівських депутатів зібрались на сесію 24 листопада без переобраного міського голови

У Львівській міськраді частина новообраних депутатів 24 листопада зібралась на перше засідання сесії ще до оголошення результатів виборів мера Львова. Формально міськрада повинна зібратися не пізніше, ніж через два тижні після оголошення офіційних результатів виборів, хоча цей термін сплив ще 19 листопада. Втім ця норма не передбачає двотурової моделі виборів мерів великих міст, коли ім'я нового мера стає відомим пізніше, ніж імена депутатів.

Львів виявився єдиним містом в Україні, де депутати нової міськради зібралися без офіційно обраного мера. У інших десяти містах України, де 22 листопада в другому турі обирали міських голів, чекають на офіційне оголошення результатів, після чого планують призначити спільну сесію, де складатимуть присягу і депутати, і новий мер.

Другий тур виборів 22 листопада, крім Львова, провели ще у Дніпрі, Рівному, Черкасах, Ужгороді, Миколаєві, Полтаві, Слов’янську, Бердянську, Дрогобичі та Нікополі.

Голова міської ТВК Ужгорода Руслана Куберка розповіла ZAXID.NET, що рішення про призначення дати першої сесії з новообраними депутатами будуть приймати завтра, 25 листопада. Найімовірніше, першу сесію призначать на початок грудня, дочекавшись офіційних результатів другого туру виборів міського голови. Остаточного підрахунку голосів мера чекають і в Черкасах, після чого міська ТВК призначить дату першої сесії.

Як повідомив чинний голова Рівного Володимир Хомко, перше засідання сесії, як і представлення новообраного голови запланували на 26 листопада. Керівниця міської ТВК у Дрогобичі Наталія Дем’яновська сказала ZAXID.NET, що офіційні результати другого туру виборів мера міста оголосять у п’ятницю, 27 листопада, після чого комісія збереться знову, аби призначити дату першого засідання міськради.

У Бердянську перше засідання сесії міськради теж ще не призначали, оскільки другий тур виборів мера лише завершився. Однак під час першого засідання складуть присягу новообрані депутати та міський голова, повідомили ZAXID.NET у міській ТВК.

У Дніпрі перше засідання сесії та представлення переобраного на новий термін мера Бориса Філатова планують провести 27 листопада, втім офіційно дату ще не призначили, розповів ZAXID.NET голова Дніпровської міської ТВК Олександр Саленко.

На виборах у Слов’янську 22 листопада переобрали чинного мера Вадима Ляха. Він та новообрані депутати, як уточнили ZAXID.NET у міській ТВК, складатимуть присягу на спільному засіданні сесії, дату якої ще не визначили. Наразі ZAXID.NET не вдалося отримати інформацію про дати призначення сесій у Нікополі, Полтаві та Миколаєві.

Зазначимо, що за законом про місцеве самоврядування ТВК має призначити сесію впродовж 14 днів після того, як дві третіх від усіх новообраних депутатів напишуть заяви. Як розповідав ZAXID.NET голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький, комісія мала б призначити пленарне засідання на 19 листопада, втім через те, що другий тур виборів мера мав відбутися лише 22 листопада, комісія вирішила призначити сесію на 3 грудня. Після скарг кількох депутатів від партії «Європейська солідарність», що має найбільше мандатів у новій ЛМР, міська ТВК перенесла засідання на 24 листопада.

Участь у сесії ЛМР 24 листопада взяли депутати від фракцій «ЄС», «Варти» та «Свободи». Депутати від «Самопомочі» та «Голосу» на засідання, що відбувалося у недоремонтованій сесійній залі в ратуші, не прийшли і вважають його нелегітимним, а Андрій Садовий, який за попередніми результатами знову перемагає на виборах мера Львова, назвав такі дії ТВК і депутатів спробую узурпації влади.