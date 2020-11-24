24 листопада відбулось перше засідання сесії Львівської міськради, на якому депутати трьох фракцій обрали президію

Новообрані депутати Львівської міськради Роман Федишин та Віталій Троць, яких не запросили на перше засідання 24 листопада, заявили, що дізнались про своє обрання до президії міськради зі ЗМІ. Федишин уже заявив, що не братиме участі у роботі такої президії, а Троць згоден працювати лише за умови залучення до роботи президії міського голови.

Роман Федишин з «Самопомочі» вважає обрану на першій сесії Львівської міськради президію нелегітимною та відмовляється працювати у її складі.

«Мене ніхто не повідомляв, що сьогодні відбуватиметься сесія, також зі мною ніхто не погоджував моє обрання до президії, тому я в президії працювати не збираюсь. У президії повинні працювати люди делеговані від фракції «Самопоміч» після того, коли буде легальне засідання сесії. Це повинне бути спільне представлення депутатів і міського голови», – заявив ZAXID.NET Роман Федишин. Його офіційну заяву також опублікувала офіційна Facebook-сторінка «Самопомочі».

Депутат «Голосу» Віталій Троць уник прямої відповіді на запитання, чи братиме він участь в президії в існуючому складі, наголосивши лише, що працюватиме лише за умови залучення до її роботи представників всіцх фракцій і мера.

«Наполягаємо, щоб були присутні представники всіх фракцій і міський голова, щоб ми разом брали участь у роботі президії. Якщо таким чином будуть формувати порядок денний наступної сесії, то ми братимемо участь у президії», – сказав Віталій Троць попри те, що мер Андрій Садовий та фракція «Самопомочі» заявили, що вважають президію нелегітимною.

Нагадаємо, що участь у спонтанному засіданні сесії Львівської міськради 24 листопада взяли депутати трьох з п’яти фракцій («ЄС», «Свобода» та «Варта»). Вони склали присягу, заспівали гімн, після чого руками проголосували за створення тимчасової президії, яка буде керувати сесіями ЛМР і складати порядок денний до обрання міського голови. До складу президії включили Петра Адамика («ЄС»), Юрія Мартинюка («Варта») та Любомира Мельничук («Свобода»), а також Роман Федишин з «Самопомочі» і Віталія Троця з «Голосу», які не були присутні на засіданні.

Проведення сесії без голови міської ради фактично позбавляє міського голову Львова повноважень керувати містом. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що проведення сесії без голови міської ради – це намагання узурпувати владу у Львові, мерія оскаржила у суді рішення ТВК про призначення сесії на 24 листопада.

Партія «Голос», чия фракція у ЛМР налічує 8 депутатів, вимагає провести погоджувальну раду за участі представників усіх фракцій ради. Проведення сьогоднішньої сесії без новообраних депутатів двох партій «Голосу» та «Самопомочі» нардеп назвав спробую рейдерства.

«Сьогодні "Європейська солідарність" разом зі "Свободою" і "Вартою" фактично рейдернули Львівську міську раду. Провели засідання без частини новообраних депутатів, яких навіть офіційно не повідомили про засідання, які дізналися про нього зі ЗМІ у переддень. Голосували стоячи та руками, як під час ганебного голосування за диктаторські закони у парламенті 16 січня 2014 року», – йдеться у заяві депутата фракції «Голос» у Верховній Раді Романа Лозинського.