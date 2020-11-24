Під час раптового засідання сесії 24 листопада депутати обрали президію для керування радою замість міського голови

Члени обраної на засіданні сесії Львівської міської ради 24 листопада так званої президії не знають, коли відбудеться наступне засідання сесії і які питання будуть розглядати депутати. Також невідомо, коли новообраний міський голова складе присягу та перебере на себе керування радою. Головна юристка Львівської міської ради Гелена Пайонкевич наголошує, що члени президії не можуть самостійно скликати сесію.

Депутати фракцій «Європейської солідарності», «Свободи» та «Варти» прийшли на засідання сесії 24 листопада. Депутати під час цього засідання проголосували руками лише за одне питання – про створення тимчасової президії, в яку увійшли представники «ЄС», «Варти», «Свободи», а також члени «Голосу» і «Самопомочі», які ще не склали присяги депутатів ЛМР. Провівши сьогоднішнє засідання депутати фактично позбавили мера його повноважень як голови ради.

Новообрана президія має замість міського голови сформувати порядок денний наступного засідання сесії. Саме на цьому засіданні новообраний міський голова Львова Андрій Садовий, ймовірно, мав би скласти присягу. Один з членів обраної президії, депутат «ЄС» Петро Адамик повідомив ZAXID.NET, що наступне засідання сесії відбудеться не раніше ніж через 10 днів.

«Ми будемо консультуватися з членами президії, новобраним міським головою. Напрацюємо порядок денний, оприлюднимо його і, напевно, зберемося через 10 днів цього. Хіба що Андрій Іванович буде наполягати, що ми обезголовили місто, то ми можемо зібратися і ургентно», – сказав Адамик.

Він також заявив, що порядок денний другого засідання сесії президія оприлюднить менше, ніж за тиждень.

Ще один член президії Юрій Мартинюк з «Варти» не зміг відповісти на питання, коли має відбутися продовження сесії міської ради. За його словами, члени президії ще не починали працювати над цим питанням.

«Має відбутися засідання, на якому тимчасова президія має обговорити формування порядку денного, які мають бути питання, підготувати все і тоді узгоджену позицію затверджувати і призначати дату наступного засідання. Поки що тимчасова президія не збиралася. Доцільно буде зв’язатися з колегами, яких обрали у президію, але яких сьогодні не було в залі від фракцій «Самопоміч» і «Голос» та узгодити, коли буде зручно буде всім зібратись», – заявив Юрій Мартинюк у розмові з ZAXID.NET.

За словами Мартинюка, якщо ж представники «Самопомочі» і «Голосу» не прийдуть на зібрання президії, то порядок денний засідання сесії сформують троє членів президії. Коли це може відбутись – депутатові невідомо. Він також не зміг відповісти на запитання, хто виконує обов’язки голови міської ради. «Ну я точно не виконую», – сказав він.

Петро Адамик на аналогічне питання також відповів нечітко: «У нас немає поняття голови міської ради. Сьогодні є тимчасова президія, яка приймає рішення. Це організаційна робота, а не керування містом».

Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич пояснила ZAXID.NET, що члени президії взагалі не мають повноважень скликати засідання сесії міської ради. Вони можуть лише тимчасово головувати на сесії.

«Згідно з законом про місцеве самоврядування, члени президії почергово головують на засіданнях сесії міської ради в під час, коли міський голова фактично відсутній. Які функції цієї президії? На мою думку, ніякі. Які наслідки? Формально припинено повноваження міського голови, що створює багато проблем і питань. У нас склалася ситуація, коли повноваження секретаря міської ради припинено, а нового секретаря не обрано. Крім міського голови скликати сесії можна лише за зверненнями 1/3 депутатів», – наголосила Гелена Пайонкевич.

Вона зазначила, що міський голова буде керувати сесією після того, як його офіційно зареєструють і ТВК скличе сесію для оголошення присяги. Коли це станеться – наразі невідомо. Згідно з законом про місцеве самоврядування. Міська ТВК має оголосити результати виборів міського голови до 27 листопада. Не пізніше ніж на 5 день з дня встановлення результатів виборів їх мають оприлюднити результати на сайті ЦВК та у ЗМІ.

Нагадаємо, що спочатку планувалось провести перше засідання сесії Львівської міськради 3 грудня, щоб депутати та міський голова разом склали присягу. Однак пізно ввечері 22 листопада Львівська міська ТВК за ініціативою кількох депутатів з фракції «ЄС» змінила дату проведення першого засідання на 24 листопада. Таким чином депутати склали свої присяги і приступили до роботи без голови ради.

Партія «Голос», чия фракція у ЛМР налічує 8 депутатів, вимагає провести погоджувальну раду за участі представників усіх фракцій ради. Проведення сьогоднішньої сесії без новообраних депутатів двох партій «Голосу» та «Самопомочі» нардеп назвав спробую рейдерства.

«Сьогодні "Європейська солідарність" разом зі "Свободою" і "Вартою" фактично рейдернули Львівську міську раду. Провели засідання без частини новообраних депутатів, яких навіть офіційно не повідомили про засідання, які дізналися про нього зі ЗМІ у переддень. Голосували стоячи та руками, як під час ганебного голосування за диктаторські закони у парламенті 16 січня 2014 року», – йдеться у заяві депутата фракції «Голос» у Верховній Раді Романа Лозинського.