Трамп сказав, що Путін «хоче забрати все»

Під час телефонної розмови 3 липня російський лідер Владімір Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі два місяці він планує ескалацію на сході України. Про це повідомили неназвані джерела Axious.

Зі слів співрозмовників видання, Путін чітко дав зрозуміти Трампу, що протягом наступних 60 днів він зробить новий наступ для виходу на адміністративні межі Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, які російський диктатор вважає своїми.

У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп сказав, що Путін «хоче забрати все».

На тлі заяв Путіна та посиленні російських повітряних атак на українські міста та села, глава Білого дому вирішив почати надавати Києву наступальну зброю.

Очікується, що Трамп оголосить про нову ініціативу з озброєння України на зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте цього тижня. Ініціатива передбачає, що європейські країни будуть платити за зброю американського виробництва, яка буде відправлена в Україну.

Axious пише, що ця схема була запропонована президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який відбувався 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди). Під час другого дня саміту Зеленський зустрівся з Трампом. Американські та українські офіційні особи заявили, що зустріч президентів на саміті була найкращою з усіх, які вони мали до цього.

Як писав ZAXID.NET, 13 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна відправить Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Глава Білого дому не уточнив, скільки саме комплексів отримає Україна, зазначивши, що Євросоюз відшкодує США їхню вартість.

Того ж дня сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував рекордне постачання зброї для України. Він заявив, що очікує від Дональда Трампа запровадження нових жорстких санкцій щодо Росії та її союзників, зокрема Китаю, Індії та Бразилії.