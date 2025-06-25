Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Гаазі

У середу, 25 червня, Володимир Зеленський у Гаазі (Нідерланди) зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Президент України назвав розмову «змістовною». Про це він повідомив у власному телеграм-каналі.

Відомо, що розмова українського та американського лідерів тривала близько 50 хвилин. Президент України повідомив, що обговорив з Дональдом Трампом «всі дійсно значимі питання».

«Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», – написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу та Сполученим Штатам й пообіцяв згодом повідомити деталі зустрічі.

Дональд Трамп під час своєї пресконференції повідомив, що не обговорював з Володимиром Зеленським завершення війни, а лише запитав «як у нього справи». Також президент США назвав розмову з президентом України «чудовою» й повідомив, що також планує поговорити з російським диктатором Владіміром Путіним щодо завершення війни з Україною.

Доповнено о 19:05. Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з Дональдом Трампом можливу закупівлю американських систем ППО. За словами президента України, таке рішення могло б підтримати американських виробників озброєння, а Європа готова допомогти придбати ці системи. Також Трамп та Зеленський обговорили «можливе співвиробництво дронів». Крім того, Володимир Зленський розповів, що Росія передала Україні тіла власних бійців під час обміну тілами загиблих військових.

«Розповів Президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі», – повідомив Володимир Зеленський.

Вранці середи, 25 червня, The Telegraph повідомив, що американський президент Дональд Трамп підтвердив, що має намір зустрітися з Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Гаазі, назвавши українського президента «хорошим хлопцем». Трамп планував обговорити з Зеленським «складнощі, з якими він стикається».

Додамо, що зустріч Зеленського та Трампа мала відбутись на саміті G7 у канадському місту Кананаскісі тиждень тому. Однак президент США достроково залишив саміт. У Білому домі передчасний від’їзд Трампа пояснили загостренням ситуації на Близькому Сході.