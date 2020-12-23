Львівська міська рада обирає секретаря та голів комісій
Онлайн-трансляція
Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 10:070
У середу, 23 грудня, розпочалося засідання Львівської міської ради восьмого скликання. Сьогодні депутати мають обрати нового секретаря міської ради, голів депутатських комісій та створити комісію для напрацювання нового регламенту ради. ZAXID.NET веде пряму трансляцію з сесійної зали Ратуші.
Нагадаємо, перше урочисте засідання сесії новообраної ЛМР провели 4 грудня. Тоді міський голова та новообрані депутати склали присягу. Потім Андрій Садовий захворів на коронавірус, через що продовження засідання сесії двічі переносилось.
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