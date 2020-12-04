Андрій Садовий офіційно вчетверте став міським головою Львова

Під час урочистого засідання сесії Львівської міської ради у п’ятницю, 4 грудня, Андрій Садовий склав присягу і офіційно став міським головою Львова.

Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький оголосив під час засідання сесії ЛМР результати виборів міського голови Львова. Він передав Андрію Садовому символічні клеймо, ланцюг, печатку та ключі від історичної брами міста.

Міський голова Львова Андрій Садовий, який вчетверте очолив місто, у своїй урочистій промові подякував львів’янам, які обрали його мером міста, а також спрогнозував найважливіші виклики нової каденції.

«Хочу висловити подяку всім львів’янам, які не байдужі і які обрали владу міста на наступні 5 років. Кожна каденція має свої особливості, і я це знаю з власного досвіду. Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами. В першу чергу нечувана епідемія, яка вводить в транс весь світ. Це економічні кризи, до яких вона приводить. Це однозначно турбота про медиків які рятують життя, забезпечення всім», – сказав Садовий.

Він також висловив сподівання на співпрацю з депутатами ЛМР.

«Кожен, хто прийшов служити громаді від кожної партії, мав багато обіцянок. Ми обіцяли навести лад з транспортом в місті, підсилити галузь медицини, ми говорили про порядок в будівельній галузі і я хочу вірити, що в цій залі ми всі будемо лобістами громадян, а не будівельних компаній», – заявив Садовий.

Під час урочистого засідання міської ради також склали присягу двоє депутатів фракції «Самопомочі» Любов Давидович та Юрій Мельник, які замінили двох однопартійців, які пройшли у Львівську обласну раду.

Нагадаємо міську раду XVIII скликання сформували депутати п’яти фракцій: «Європейська солідарність» (26 депутатів), «Самопоміч» (17 депутатів), «Голос» (8 депутатів), «Варта» (7 депутатів) та «Свобода» (6 депутатів). Андрій Садовий переміг на виборах міського голови Львова з результатом 62,25% голосів виборців.