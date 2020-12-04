«Я вас запевняю, за п’ять років ви Львівщину не впізнаєте».

У п’ятницю, 4 грудня, у сесійній залі ратуші відбувається урочисте засідання Львівської міської ради нового скликання. На цьому засіданні міський голова Львова Андрій Садовий складе присягу та офіційно почне керувати містом.

ZAXID.NET веде пряму трансляцію засідання Львівської міської ради.

Нагадаємо, перше засідання новообраних депутатів Львівської міської ради відбулось 24 листопада, ще до офіційного оголошення результатів виборів мера Львова. Тоді ж частина депутатів склала присягу. На це засідання не прийшли депутати «Самопомочі» і «Голосу», назвавши його нелегітимним, а Андрій Садовий тоді заявив про спробу узурпувати владу.