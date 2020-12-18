Львівська міськрада досі не може почати повноцінну роботу. Наразі депутатам вдалося зібратися лише двічі: першого разу частина депутатів просто бойкотувала засідання, другого разу зібралися всі, але лише для того, щоби привести до присяги новообраного переобраного мера. Коли почне працювати нова міськрада і чого від неї очікувати – поговоримо сьогодні з головою фракції «Самопоміч» Вікторією Довжик. Вітаю вас.

Вітаю.

Отже, сьогодні була прес-конференція представників усіх фракцій Львівської міськради. Багато хто очікував, що, можливо, будуть якісь несподівані заяви про те, що буде проведено – всупереч бажанню мера – вже тепер третє засідання міськради, але цього не сталося. Що це взагалі було? Навіщо це було? Ні про що прес-конференція.

В першу чергу хочу наголосити, що не йдеться про бажання або небажання когось. Йдеться про закон, який чітко визначає ті процедури, які повинні відбуватися, коли починає роботу новообрана рада місцевих депутатів. Так-от, 4 грудня ми мали можливість прийняти присягу міського голови, прийняли присягу урочисту депутати Львівської міської ради.

А так само ми зробили ще один важливий крок: ми затвердили порядок денний пленарного засідання. І в цьому порядку денному були ще три питання, які на сьогодні не розглянуті. Тобто була оголошена після урочистої частини перерва, і на сьогодні залишаються три питання, які першочергово має розглянути будь-яка рада, і які в нас сьогодні ще залишились не розглянутими. Це обрання секретаря ради. Обрання голів постійних комісій і кількісного складу та персонального складу постійних депутатських комісій. І створення тимчасової комісії, яка має напрацювати регламент ради – тобто основний нормативний документ, по якому ця рада буде працювати.

Фактично це продовження – дуже часто цей регламент продовжується з каденції в каденцію. А от перші два питання, які ви згадали, – це кадрові питання, вони найбільш такі складні… Завжди ведеться підкилимна боротьба.

Ну, насправді зараз ведеться робота представників голів всіх фракцій по питаннях і регламенту. Тобто ми розуміємо, що хочемо напрацювати його скорше. І до того, як ми його створимо і напрацюємо, ми хочемо вже напрацювати.

Отже, два тижні тому, коли нам стало відомо, що, на жаль, у зв’язку з хворобою міського голови засідання відтерміновується (трошки менше, ніж два тижні), ми домовилися, щоби не втрачати цей час, засідати головам комісій, представникам різних фракцій і напрацьовувати основні положення регламенту.

Ну, голів комісій ще немає.

Голови фракцій – я перепрошую. Бо голови фракцій вже є, кожна фракція заявила, обрала для себе голову. Зустрічаємося періодично, сьогодні працюємо над регламентом – уже дійшли до 25-ої статті, загалом їх 77. І так само обговорювали комісії. Це такі важливі питання.

Обрання секретаря ради – це питання, яке має запропонувати міський голова. Відповідно, керівники фракцій так само висувають різні свої пропозиції, але це є повноваження міського голови. Власне що відбулося? Коли міський голова захворів, ми дуже мали надію, що до 18 числа він зможе подолати хворобу і бути на засіданні – але вчора стало відомо, що ПЛР-тест, який він здав, є надалі позитивним. Відповідно, він як людина, як відповідальна особа, як міський голова не може прийти з позитивним ПЛР у зал. І було оголошення про перенесення дати засідання на 23 число.

Вчора на сайті міської ради з’явилося повідомлення, що керівники фракцій запрошують на прес-конференцію щодо питання продовження пленарних засідань. Сьогодні прийшли три представники від трьох фракцій. І коли я прийшла в зал, там, правда, не було враховано, що в нас п’ять фракцій – тільки чотири були таблички. Але її доробили.

Тобто вас не запрошували?

Це було відкрите оголошення на сайті міської ради. Відповідно, коли йдеться про голів фракцій – я так розумію, що оскільки я голова фракції, то так само приходжу на цю конференцію. І сьогодні ми думали, що будемо говорити власне про продовження пленарних засідань і оцю позицію, про яку я говорила, яка є публічною, зрештою – про те, що міський голова хворіє і засідання переносяться на 23 число. Були представники фракцій, які перетворили це на такі емоційні роздуми, припущення, що хтось уникає. І були пропозиції від представників фракцій «Європейської солідарності», «Варти» і «Свободи» про те, щоби провести засідання все ж таки завтра. На що ми звернули увагу, що по закону… Ну, емоційно є одна сторона: людина хвора і людина не може прийти в зал засідань з позитивним ПЛР – ми всі живемо рік в умовах COVID.

По закону є таке поняття (30 березня внесли у закон «Про місцеве самоврядування»), що пленарні засідання можуть відбуватися в режимі аудіо- або відеоконференцій. І власне колеги з цих фракцій пропонували провести це засідання в такому режимі завтра – і закликали до того і міського голову, і представників інших фракцій. Але звертаю увагу (я говорила про це на прес-конференції), що законом передбачена така новація. Однак так само цією статтею передбачено, що такі пленарні засідання мають відбуватися згідно з положенням про засідання в режимі відео- або аудіоконференцій. І там має бути чітко прописано, як буде і де буде ідентифікуватися кожна особа депутата, як будуть обліковуватися рішення депутатів. Тобто такого положення на сьогодні немає – це перше. А друге (і, мабуть, найважливіше) – там чітко написано, що не всі питання можуть виноситися на пленарні засідання в режимі відеоконференції.

Чому?

Тільки окремі. Закон України «Про місцеве самоврядування». Тільки окремі – термінові питання надзвичайних ситуацій, бюджетні питання. І так само там дуже чітко вказано, що не можуть виноситися на пленарні засідання у режимі відеоконференції питання, яке потребує таємного голосування. А питання, яке стоїть в нас, обрання секретаря – воно власне тільки таємним голосуванням, це так само вимога закону. Тобто технічно і юридично ми так само не можемо проводити засідання завтра.

Тобто лише тому, що мер – він теж має право голосу – не може проголосувати таємно?

Таємне голосування передбачає цілу процедуру – ми її проходили, коли обирали попередню каденцію. Тобто кожна особа має особисто (це інша процедура, ніж натискання на кнопку) написати своє волевиявлення й опустити в спеціальну скриньку. Тобто ця процедура окремо прописана.

Але навіть закон написав, що не можуть прийматися питання, які потребують таємного голосування, у режимі відеоконференції чи аудіоконференції. Тобто ми не можемо завтра запросити міського голову – тому що це одне з тих трьох питань, які потребують таємного голосування.

До речі, поясніть: чому все ж секретаря чи голів цих комісій обирають таємно?

Ні-ні, обирають тільки секретаря таємно. А щоби визначити, хто буде головами комісій, ми власне утворили таку тимчасову робочу групу з керівників фракцій, представників фракцій і обговорювали оце питання – які комісії в нас будуть. Ми зійшлися зараз на думці, що в нас було 10 комісій, а тепер буде 12. Щодо голів комісій ми ще не прийняли остаточного рішення.

Я так розумію, це щоби вдовольнити кадрові апетити всіх фракцій. Але все ж чому секретаря треба обирати таємно?

Закон України «Про місцеве самоврядування» говорить дуже прямо, що секретаря ради обирають представники (новообрані депутати) шляхом таємного голосування.

Бо в результаті тоді ми не розуміємо, яка партія яку підтримує позицію.

Закон України «Про місцеве самоврядування» (хочу звернути увагу, це ще йде від Хартії про місцеве самоврядування) насправді написано так, щоби повноваження не залишалися в одних руках. Тому що бачите – конфігурації можуть бути різні депутатів, от як зараз. Депутатів більшість є від однієї політичної сили, міський голова – від іншої політичної сили.

У нас немає жодної… Навіть «ЄС»​ не має абсолютної більшості.

Абсолютної – ні, але ситуативну вони мають. Тобто вони підписали якийсь меморандум – «ЄС»​, «Варта» і «Свобода». Але закон – він мудрий. І європейська Хартія про місцеве самоврядування власне так і створена, що має бути баланс. Тобто не може бути вся влада в міського голови – і не може бути вся влада в депутатів. Власне є певний баланс: певні повноваження віддані міському голові, певні повноваження віддані раді. І оцей баланс, який закладений на законодавчому рівні, він гарантує дотримання інтересів цілої громади. Насправді це мудро, правильно.

Скажіть, будь ласка, в цей період, поки не проводиться – насправді триває багато консультацій, переговорів з фракціями.

Абсолютно.

Спочатку це було дуже гостре протистояння. Зараз, я так розумію, спокійніше. От ви як фракція, я так розумію, опозиційна – ви з цією більшістю знаходите спільні точки дотику якось?

Мушу віддати належне всім керівникам фракцій. От ті три засідання голів фракцій, які в нас були, які стосувалися попереднього обговорення, – тому що насправді ми можемо між собою поговорити, даємо рекомендації певні міському голові, а він виносить таку узгоджену позицію на розгляд ради.

Абсолютно спокійно ми працювали над питанням постійних депутатських комісій, спокійно ми працюємо вже другий тиждень над питанням бюджету – це таке важливе і найважливіше. Коли ми вирішимо цих три незакритих питання і продовжимо засідання, то наступне питання (ми мали б зібратися наступного дня – і ми плануємо, що зберемося 24 числа), найважливіше питання сьогодні для міста – питання міського бюджету. І оці два тижні всі фракції, ми коли зібралися перший раз, як тільки стало відомо, що міський голова захворів і треба буде трошки більше часу – ми домовилися, що утворюється робоча група по підготовці бюджету, туди зайдуть представники всіх фракцій. І в ці два тижні було прийнято рішення виконавчого комітету, було прийнято базові показники, і є власне якийсь час для обговорення, пропозицій, зауважень.

І представники фракцій з директором департаменту фінансової політики – одна фракція навіть шість годин сиділа, тобто розбиралися в цих показниках, ставили питання. Присутні так само інші представники по напрямах виконавчих органів, які роз’яснювали, чому власне така сума, а не така сума, що означають ті показники. Отже, всі мали можливість за два тижні вивчити добре показники ті бюджету, які ми будемо приймати.

Сьогодні відбувся виконком, затвердили вже остаточну редакцію, яку підготував виконавчий комітет. По закону так: виконавчий комітет готує (це його повноваження) і виносить на розгляд ради. Отже, виконавчий комітет вже сьогодні прийняв ту редакцію, яку буде виносити на розгляд ради, і завтра в 12 годині буде презентація цих показників. Запрошені всі представники фракцій, всі депутати, керівники виконавчих органів.

Бо одна з претензій з боку ваших політичних опонентів – якраз те, що оцей виконком старий продовжує працювати. Його треба переобрати – влада змінилася, і що це таке затягування часу. Ви можете якось це прокоментувати?

Давайте розділимо питання. Виконком буде переобиратися: тому що, по-перше, основна новація, яка буде незалежно від волі депутатів – це ми тепер будемо ОТГ. І в нас насправді дуже багато робочих питань, пов’язаних з тим, що до нас долучилися громади. Виконком буде переобиратися, регламент буде новий. Так само в них є пропозиції по певних новаціях – хоча ми вважаємо, що попередній регламент був добрий і за п’ять років попередньої каденції до нього якихось зауважень не було. І дуже багато депутатів з попередньої каденції зайшли сьогодні, в яких з’явилися до нього зауваження. Але ми працюємо над регламентом.

Тобто зміни регламенту будуть якісь?

Ми маємо затвердити регламент власне оцієї каденції.

Які можуть бути ключові зміни, якісь найважливіші?

Я вам казала, ми вже три рази збиралися. Дійшли до 25-ої статті. Я не можу зараз говорити, тому що це є попередні пропозиції, вони ще обговорюються.

Я розумію, принаймні пропозиції.

Але ми будемо наполягати на тому, щоби це було відповідно до законодавства України.

Ну, це само собою.

Тобто є зараз певні пропозиції, які, на нашу думку, не відповідають Закону України «Про місцеве самоврядування». Але ми під час засідання (до речі, дуже спокійно, ще раз кажу, віддаю належне представникам всіх фракцій) дуже гарно в робочому порядку працюємо.

Добре, давайте я уточню про одну з вимог. От в нас був у студії голова фракції «ЄС» Петро Адамик – і він говорив, що вони будуть наполягати на тому, що депутати не можуть бути працівниками виконавчих органів міськради, бо це вони ніби як підлеглі мера, а вони мають бути незалежні. От ця зміна буде запроваджена?

Якраз сьогодні абсолютно спокійно на регламентній комісії обговорювали цю пропозицію. І законодавець говорить, що жодних обмежень для працівників виконавчих органів або інших структур, які так чи інакше підпорядковані міському голові, в їхньому бажанні бути депутатами, представниками громади немає. Тобто чітко по закону не можна обмежувати будь-яку особу – чи це є чиновник міської ради, чи це є керівник лікарні, чи керівник освітнього закладу.

Я розумію, але це місцеве самоврядування – ви собі можете прийняти, що людина має визначитися: хоче бути депутатом – будь депутатом, хочеш чиновником…

Ми можемо прийняти якісь уточнення, можливо якісь рекомендації. Але ми не можемо прийняти жодної норми, яка би суперечила законодавству, і жодної норми, яка би звужувала права будь-якого львів’янина. Тобто а чому не підприємець? Ми не можемо чи підприємця, чи лікаря, чи вчителя, чи чиновника обмежувати в його бажанні бути депутатом. Тому що депутатство – це є представництво інтересів...

Я розумію, але тут у ваших опонентів є певна логіка: це підлеглі мера – і вони ж депутати. В цьому тільки.

Давайте порахуємо: 35 тисяч працює тільки в галузі освіти – вони всі так чи інакше підлеглі мера. Ми будемо обмежувати стільки людей в їхньому бажанні представляти інтереси громади? Ми, з одного боку, професіонали в певній сфері – з іншого боку, ми мешканці, ми люди. І закон «Про місцеве самоврядування» говорить, що місцеве самоврядування – це добровільне об’єднання для вирішення питань місцевого значення. І закон говорить, що депутат – це представник інтересів громади. Чому я не можу представляти інтереси громади, в якій я живу? Чому вчитель, лікар або чиновник не може представляти інтереси громади, в якій він живе?

Ну, ваша правда. А чи є можливість запровадити зарплату депутатам міськради? Вони зараз працюють на, так би мовити, громадських засадах, нічого за це не отримують. Хоча судячи з виборчої кампанії, як це відбувалося, і грошей, які вклалися в цю виборчу кампанію, – то це, очевидно, дуже таке ласе місце чи бажане.

Мабуть, нехай тоді люди порівняють виборчі кампанії. Тому що виборчі кампанії були дуже різні в різних депутатів.

Я це розумію.

Всі доходи є на сайтах. То в кого вони були дуже ласими, а в кого вони були дуже скромними.

Можливо, якби депутати отримували зарплату як депутати, то не виникало би потреби працювати чиновником, чи вчителем, чи лікарем.

От власне знову вертаємося до закону. Насправді така практика є в інших країнах – та і в Польщі, навіть у нашого сусіда є така практика. Але наш закон сьогодні говорить, що депутат здійснює свою діяльність на волонтерській основі, тобто це його суспільна активність.

Тобто міськрада не має таких повноважень платити?

Наш закон сьогодні говорить чітко – що депутат здійснює на добровільній основі, це висловлення його суспільної позиції, це його громадська активність. Тобто не передбачає. Прийняти в себе – це означає, знову ж таки, йти всупереч закону. Ми можемо приймати в себе якісь речі – але ми не можемо суперечити законодавству України.

В принципі, відносна більшість львів’ян проголосувала за «ЄС», що критикує Садового, кандидат від «ЄС» набрав майже 40% голосів. Тобто це якась така вагома сила. І після того, як виборча кампанія закінчується, політики мають співпрацювати. Наскільки до цього готові «Самопоміч» і чинний мер – враховувати цю критику і ці ідеї, які висловлювали його опоненти і ваші опоненти?

Абсолютно ми повинні і будемо співпрацювати. Але повернімося до подій останніх двох тижнів, знову повернімося до балансів інтересів. Тому що львів’яни проголосували за мера і проголосували за більшість партій – і ми абсолютно поважаємо це. Не може одна сила тільки на підставі того, що вона є в більшості (або в коаліції з кимось вона є в більшості) диктувати якісь умови іншим партіям з позиції сили. В нас більшість – значить, так буде.

У нас є районна рада – дуже гарний приклад. Там з позиції сили сказали, що «Самопоміч», яка є другою за величиною фракцією, не повинна мати головування в комісіях. Чи це є волевиявлення львів’ян? Ні, вони обрали достатньо. Так само в обласній раді.

Я розумію. Давайте все-таки говорити про те, що ближче… Бо так можна і до парламенту дійти і до особистих стосунків Порошенка з Садовим.

До парламенту не дійдемо.

Але йдеться про те, що тут є депутати, яких обрали від партій, які обрали львів’яни – і вони повинні якось співпрацювати. Чи готові ви на якісь компроміси йти, поступатися частиною своїх ідей на користь ідей «ЄС»? І чи готова «ЄС» поступатися на користь ваших ідей?

Це має бути співпраця. І ми до неї готові. Але знову повертаємося до закону. В нас чинний регламент міської ради (так само, як і закон «Про статус депутатів місцевих рад») говорить, що, наприклад, представництво в комісіях і головування в комісіях місцевих рад має бути на пропорційній основі. Отже, пропорційно до того, скільки львів’ян проголосувало за ту чи іншу партію, мають бути їхні представники.

Я сподіваюся, в міській раді так і буде.

Я сподіваюся, в міській раді так і буде. І «Голос» сьогодні говорив про це на прес-конференції: вони так само сподіваються, що не повториться оцей сценарій, який є в обласній і в районній раді – коли просто більшість вирішила, що раз вони більшість, то це будуть їхні умови.

Значить, меншості нічого.

Значить, меншості нічого. І насправді львів’яни – це ми побачили, коли тільки закінчилися вибори – дуже гостро реагують. Вони голосували кожен за свою партію, але вони голосують за демократію. Львів – оплот демократії. І не може сьогодні якась одна сила оцю демократію під себе підім’яти.

Я розумію, але політики дуже часто реагують приблизно так – ну, вибори ще далеко, до того часу забудеться... Зразу після виборів можна собі дозволити такі речі антидемократичні.

Не у випадку львів’ян.

Дякую. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE була голова фракції «Самопомочі» у Львівській міськраді Вікторія Довжик. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.