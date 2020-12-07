Андрія Сулиму висунула партія "Європейська Солідарність"

У понеділок, 7 грудня, депутати провели перше засідання новоствореної Львівської районної ради, де обрали голову ради. Ним став 26-річний підприємець, кандидат від партії «Європейська Солідарність» Андрій Сулим.

Голову обирали шляхом таємного голосування. На цю посаду претендували троє кандидатів – 26-річний Андрій Сулим від «Європейської Солідарності», 68-річний Михайло Сидорович від «Самопомочі» та 35-річна Галина Маївка від «Голосу». За підрахунками лічильної комісії, за Андрія Сулима віддали 41 голос, за Галину Маївку – 10, а за Михайла Сидоровича – 12 голосів.

Андрій Сулим родом зі Львова, має дві вищі освіти – юриста й агронома. У 2016-2017 роках рацював у департаменті агропромислового розвитку ЛОДА, а після звільнення зайнявся взуттєвим бізнесом.

Перше засідання новоствореної Львівської районної ради, до якої увійшли 64 депутати, провели у приміщенні Пустомитівської райради. Найбільше мандатів отримали депутати від «ЄС» – 30. Головою фракції обрали Тараса Жеребецького. «Самопоміч» отримала 13 мандатів, а головою фракції у районній раді обрали Івана Мовчана. «Голос» у раді представлятимуть дев’ятеро депутатів на чолі з головою фракції Галиною Маївкою. Головою фракції «Свобода», що отримала сім мандатів, обрали Ярину Вайду. Ще п’ятеро депутатів – від «Слуги Народу» на чолі з керівником фракції Андрієм Марком.

Додамо, що Львівська районна рада – це новостворений орган місцевого самоврядування, який створили після нового адміністративного поділу Львівщини. Тоді Кабмін поділив Львівщину на сім районів замість 20, створивши новий Львівський район, куди увійшли 23 територіальні громади. Львівська райрада досі не зареєстрована як юридична особа. Це сподіваються зробити до 11 грудня. Новий орган майже не матиме повноважень і займатиметься поділом майна громад, які укрупнили.