Андрій Садовий захворів на коронавірус
Мер Львова працюватиме в онлайн-режимі
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 11:370
Андрій Садовий повідомив про виявлений у нього коронавірус
У міського голови Львова Андрія Садового виявили коронавірус. Позитивний результат мер міста отримав у понеділок, 7 грудня.
Про позитивний результат ПЛР-тесту на Covid-19 Андрій Садовий повідомив у Telegram зранку понеділка.
«Позитивний ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє», – написав Садовий у Telegram.
Нагадаємо, у листопаді на коронавірус перехворіли дружина Андрія Садового та його теща.
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