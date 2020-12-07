Андрій Садовий повідомив про виявлений у нього коронавірус

У міського голови Львова Андрія Садового виявили коронавірус. Позитивний результат мер міста отримав у понеділок, 7 грудня.

Про позитивний результат ПЛР-тесту на Covid-19 Андрій Садовий повідомив у Telegram зранку понеділка.

«Позитивний ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє», – написав Садовий у Telegram.

Нагадаємо, у листопаді на коронавірус перехворіли дружина Андрія Садового та його теща.