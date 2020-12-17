Депутати мають обрати секретаря ради, голів комісій та створити комісію, що напрацює регламент роботи ЛМР

Сесію ради Львівської ОТГ перенесли з 18 на 23 грудня, оскільки розгляд двох питань порядку денного передбачає безпосередню присутність на засіданні міського голови Андрія Садового, який досі хворіє на коронавірус.

Перше засідання сесії новообраної ЛМР провели 4 грудня. Тоді міський голова та депутати склали присягу, а на наступному засіданні мали обрати секретаря ради, голів постійних комісій та створити тимчасову комісію для підготовки регламенту роботи ЛМР.

«У нас було розпочато пленарне засідання сесії ЛМР із сформованим порядком денним, де, окрім офіційного складання присяги, було зазначено ще ряд питань, що стосувались обрання секретаря ряди і призначення постійних комісії. В цьому засіданні було оголошено перерву. Сталось так, що міський голова в цей період захворів і перебуває на лікарняному, тому було визначена інша дата засідання сесії. Це цілком відповідає ЗУ Про місцеве самоврядування та нашому регламенту. Проведення пленарного засідання в інший спосіб, який позбавить міського голову можливості подання кандидатури секретаря ради, не буде відповідати вимогам закону», – цитує директорку юридичного департаменту ЛМР Гелену Пайонкевич прес-служба ЛМР.

За словами керівника управління «Секретаріат ради» ЛМР Юрія Лукашевського, голосування за секретаря ради має бути таємним. За законом сесії в режимі відеоконференцій не можуть розглядати питання, що передбачають таємне голосування.

Зазначимо, що 7 грудня Андрій Садовий повідомив, що захворів на Covid-19 і перейшов на онлайн-роботу. 16 грудня, за два дні до сесії, мер отримав повторний позитивний ПЛР-тест.

Нагадаємо, міську раду XVIII скликання сформували депутати п’яти фракцій: «Європейська солідарність» (26 депутатів), «Самопоміч» (17 депутатів), «Голос» (8 депутатів), «Варта» (7 депутатів) та «Свобода» (6 депутатів). Андрій Садовий переміг на виборах міського голови Львова з результатом 62,25% голосів виборців.