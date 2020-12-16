Через коронавірус у Андрія Садового сесію ЛМР перенесли на 23 грудня
На засіданні сесії мали обрати секретаря ради та голів постійних комісій
Пленарне засідання ради Львівської ОТГ перенесли з 18 на 23 грудня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він уже більше тижня лікується від коронавірусу.
«Повторно отримав "позитивний" результат ПЛР-тесту. Почуваю себе вже краще, але коронавірус так легко не відступає. Лікар запевняє, що наступного тижня я вже зможу вийти з лікарняного. Попередньо планували провести сесію міської ради 18 грудня. Але вірус вніс свої корективи, тому реально ми можемо провести засідання 23 грудня», – написав Андрій Садовий.
Урочисте засідання сесії новообраної Львівської міської ради, де міський голова склав присягу, провели 4 грудня. На наступному засіданні мали обрати секретаря ради та голів постійних комісій. Утім 7 грудня Андрій Садовий повідомив, що захворів на коронавірус і перейшов на онлайн-роботу.
Водночас наразі не відомо, коли на розгляд сесії винесуть бюджет Львова на 2021 рік. За словами Андрія Садового, представники фракцій ЛМР наразі проводять консультації.
Нагадаємо, міську раду XVIII скликання сформували депутати п’яти фракцій: «Європейська солідарність» (26 депутатів), «Самопоміч» (17 депутатів), «Голос» (8 депутатів), «Варта» (7 депутатів) та «Свобода» (6 депутатів). Андрій Садовий переміг на виборах міського голови Львова з результатом 62,25% голосів виборців.