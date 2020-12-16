У Андрія Садового 7 грудня підтвердили Covid-19

Пленарне засідання ради Львівської ОТГ перенесли з 18 на 23 грудня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він уже більше тижня лікується від коронавірусу.

«Повторно отримав "позитивний" результат ПЛР-тесту. Почуваю себе вже краще, але коронавірус так легко не відступає. Лікар запевняє, що наступного тижня я вже зможу вийти з лікарняного. Попередньо планували провести сесію міської ради 18 грудня. Але вірус вніс свої корективи, тому реально ми можемо провести засідання 23 грудня», – написав Андрій Садовий.

Урочисте засідання сесії новообраної Львівської міської ради, де міський голова склав присягу, провели 4 грудня. На наступному засіданні мали обрати секретаря ради та голів постійних комісій. Утім 7 грудня Андрій Садовий повідомив, що захворів на коронавірус і перейшов на онлайн-роботу.

Водночас наразі не відомо, коли на розгляд сесії винесуть бюджет Львова на 2021 рік. За словами Андрія Садового, представники фракцій ЛМР наразі проводять консультації.