Початок роботи депутатів нового скликання Львівської міськради виявився, м’яко кажучи, несподіваним і навіть скандальним – голосно лунали взаємні звинувачення у спробі узурпації влади. Проте зараз, схоже, ситуація вирівнюється. Втім, залишилося багато важливих питань, насамперед – що це було і чого чекати далі. Сьогодні у студії ZAXID.NET LIVE – голова фракції «Європейської солідарності» у Львівській міськраді Петро Адамик. Вітаю вас.

Добрий вечір.

Отже, давайте від початку. Як у партії сприйняли поразку вашого кандидата на виборах?

Ну, нормально. Звичайно, було розчарування – якби працювали, працювали…

Очікували більшого результату чи…?

Так. Звичайно, ми очікували перемоги і ми працювали на перемогу.

Одна з інтриг цих виборів, особисто для мене, – чому все ж не був опублікований екзит-пол SOCIS-у?

А я не знаю, чи взагалі він був. Тобто про нього всі говорили, всі писали – я його, скажімо так, не бачив. Ні даних не мав, ні інсайдерської інформації ніякої.

На дільницях були соціологи цієї компанії…

Ну, я думаю, що це вже історія – давайте вернемося до сьогоднішнього.

Була у вас підводка така, що був заколот. Ми з вами перед тим розмовляли, і я хочу сказати ще раз: ми як «Європейська солідарність» перемогли на виборах у Львівську міську раду по відсотковому відношенню, по кількості депутатів.

Ви набрали найбільше.

Звичайно, ми набрали найбільше. І почалися суди.

Ви маєте на увазі те, що «Слуга народу» намагалися оскаржити?

Звичайно. Давайте так – вони в Тернополі оскаржили: із 4,7 в них стало 5,1 після перерахунку. Тобто останній суд відбувся якраз в ніч перед сесією Львівської міськради, яку скликала ТВК. Територіальна виборча комісія складається з членів – представників всіх партій. Вона проголосувала, по-моєму, в 15 голосів із 18. Керівником комісії є представник «Голосу». І покликали депутатів новообраних прийти на сесію Львівської міської ради.

Але це було 22 числа. А ви кажете «в ніч перед сесією» – це в ніч з 23-го на 24-те суд.

Звичайно, відбувався останній суд, щоб ви розуміли. Тобто вже п’ятий чи шостий по числу з такими абсурдними звинуваченнями.

Тобто ми реально захищали результати волевиявлення львів’ян своїми діями. Крапка. Ви, в свою чергу, озвучили страхи міського голови – що «от прийдуть депутати, мене змістять».

Ми з повагою ставимося до вибору львів’ян – ми вже тоді розуміли, що є законно обраний міський голова. Якщо ви зауважили, що ні кандидат від «Європейської солідарності», ні «Європейська солідарність» не оскаржували результат виборів чи волевиявлення львів’ян у судах – це доконаний факт. А те, що було розіграно, що прийдуть, оберуть секретаря… Яким чином? Секретаря пропонує голова міста.

Я просто хочу послідовність дій зрозуміти. Бо суд був на добу пізніше, ніж міська ТВК прийняла рішення про скликання сесії. Тим більше, суд так нічого і не прийняв.

Але заява точно була. Ми розуміли, що тягнуть до того. Все-таки в Тернополі ж прийняли? У Тернополі, ще раз наголошую, ви можете перевірити – це відкриті дані: Було 4,7, потім через суди перерахунок – 5,01. «Слуги» заходять в раду.

Ми вважали, що все-таки влада працює проти нас, тому що ми їхні опоненти. І в місті ми не дали зробити цей сценарій. А все решта – це були просто догадки чи інсинуації журналістів. Напевно, вже крапка поставлена тим засіданням тимчасової президії.

Так, але все ж яка роль вашої фракції чи вашої партії і міської ТВК? Бо, наприклад, у коментарі «Високому замку» ви казали: «Ну, це ж не ми самі придумали, це міська ТВК нам наказала скликати сесію». Перед вами був тиждень тому в цій же студії Ігор Сліпецький, голова міської ТВК, і він казав, що був змушений, тому що п’ятеро депутатів від ЄС написали скарги і вимагали від нього змінити дату. Він казав – розумів, що скликати сесію без новообраного міського голови буде дивно, у жодному місті такого не зробили.

Ми з міським головою чотири дні підряд дискутували про традиції. І ми переконували пана Андрія, що традиції – це прекрасна штука. Це новообрана рада, перші вибори до об’єднаної територіальної громади – і ми створимо прекрасні традиції. Але поки ми не розуміємо, які традиції ми будемо мати, давайте жити просто по закону. А закон говорить, що голова міської ТВК мав скликати першу сесію Львівської міської ради в термін до двох тижнів.

Так, але цей термін все одно був порушений.

Звичайно, але я думаю, що це набагато було би краще, що він це скликав після виборів міського голови, тому що вже було зрозуміло результати, ніж він би це зробив, наприклад, за день до виборів. Я вважаю, це могло би вплинути і на волевиявлення львів’ян, і так далі. Тому, щоб не баламутити воду, він це зробив.

Що далі роблять депутати? Дехто з депутатів Львівської міськради потрактував, що вони мають право прийти або не прийти. А більшість депутатів Львівської міськради потрактувала це як обов’язок. Нас обрали городяни, і ми прийшли на сесію, ми чітко, згідно зі законом, проголосували за тимчасову президію – і закрили сесію, чекаючи, коли будуть результати по виборах міського голови. Крапка. А розігнали це за той час, буквально за ту добу – це було так, що істерія до сих пір. По «1+1» йдуть замовні сюжети останній тиждень.

Я не знаю, ви можете по-різному трактувати, але це видно було навіть по соцмережах – звичайних львів’ян досить сильно зачепило.

Хто настрашив львів’ян? Журналісти – вони ж розганяли зраду.

Можна і так сказати.

Львів’яни подумали, що зрада. А сьогодні, напевно, ми все-таки поставили крапку над «і». І ми сьогодні були змушені в присутності журналістів проводити це засідання тимчасової президії, тому що три попередні зустрічі з міським головою ні до якого конкретного результату не привели.

А сьогодні, я так розумію, ви все-таки дійшли до якоїсь згоди, так?

Звичайно. Ми сьогодні прийшли і запрошували теж колег із «Голосу», колег із «Самопомочі» доєднатися. Але в них тоді була така позиція – їм треба теж з лицем вийти з ситуації. Тому ми в телефонному режимі з партією «Голос» поспілкувалися, вони сказали що «ми прийдемо, нам не принципово, третє чи четверте [грудня]».

Знову ж таки, партія «Самопоміч» сказала, що «нам тільки третє», тому що один з їхніх членів і чиновник Львівської міськради вже анонсував це проведення. Один з ваших журналістів вже чітко проанонсував це проведення. Точно по-іншому, як нагнути раду, спосіб я цей [не розлядаю]…

Це таке принципове питання – третього чи четвертого?

Звичайно, принципове. Дивіться, кожен з членів ради, депутат Львівської міськради – це є такий самий міський голова, як міський голова. З меншими повноваженнями – але його так само обрали львів’яни.

Я навіть не сперечаюся, але в чому суть цього «третього чи четвертого»?

Суть у тому, що це має прийматися консолідованим рішенням. І ми домовилися з міським головою минулої п’ятниці, що ми ніяких рішень не озвучуємо – ні чиновники, ні журналісти – поки ми не прийдемо до консенсусу. До консенсусу ми мали прийти вчора о 16:00, причому покликав нас на цю нараду міський голова. Ми прийшли, він через 20 хвилин об’явив перерву на 10 хвилин, пішов і чотири з половиною години не появлявся. В той же день зранку чиновники Львівської міської ради…

А ви що, просто сиділи і чекали?

Ні, по черзі підходили до нас Гелена Казимирівна Пайокевич, депутати від «Самопомочі»...

Все-таки якісь переговори велися?

...Які спочатку говорили, що вони переговорники, що вони йдуть на фракцію, потім вернуться. Потім вони теж плуталися. А потім я сказав: «Ну давайте, нехай прийде Андрій Іванович, і ми щось фіналізуємо. Для людей, для громади дамо якийсь меседж, як любить говорити Андрій Іванович, що все спокійно, всі конструктивно настроєні працювати». А те, що було – це, напевно, якась така поствиборча… Може, якісь страхи міського голови, що прийде рада і відправить у відставку.

Я навіть не буду сперечатися, що саме в міського голови – може, в нього страхи. Але ніхто не розумів, що робить фракція ЄС. Бо, наприклад, ваші ж депутати Ломага і Різник подали до суду, щоби оскаржити постанову міської ТВК, якою на 24-те, на їхнє ж прохання, призначили. Ніхто не розумів, чому.

Чесно – я логіки юридичних дій не можу зрозуміти. Вони точно не оскаржували виборів міського голови, точно.

Ні.

А враховуючи, що сесія була проведена і ми виконали закон, букву закону, норму закону, дух закону, зрештою… А не традиції.

Поясніть тоді - у цьому ж першому засіданні ви вже називали кандидатури, які, я так розумію, вже попередньо проговорювалися: на посаду секретаря – [Маркіяна] Лопачака [зі «Свободи»], на посаду бюджетної комісії – [Наталію] Шелестак [з «Варти»]. Я так розумію, щоби єднати цю коаліцію.

Ні, я хочу вам об’яснити, як ми вважаємо. Ми себе вважаємо як більшість, як найбільша фракція, гарантом того, що в місті всі процеси будуть відбуватися прозоро.

Так.

І ми з тих рейтингів, де ми в серединці серед міст по прозорості прийняття рішень, все-таки підемо у верхню частину. І для того ми з колегами з менших фракцій – вони теж ішли з подібними програмами, з добрими програмами – підписали меморандум. Теж просили долучитися до того меморандуму (це, до речі, ідея «Варти» була) «Голос», долучитися «Самопоміч». Ну, там є купа таких речей, як «чиновники – не депутати» і так дальше – дуже багато таких речей, які позитивно сприймаються громадою. І це буде виконуватися в тій сесійній залі. А для того, щоб це виконувалося, ми розуміємо, що не може там, умовно, чиновник міської ради, вона ж – голова бюджетної комісії. Це неправильно, як мінімум, тому що ми маємо зараз ситуацію…

Я розумію, а чим відрізняється? Нагадаю глядачам (можливо, вони не знають), що депутати міської ради зарплати не отримують.

Звичайно.

Тобто чому не може бути чиновник депутатом, а, скажімо, ресторатор може? Ви – ресторатор?

Ну, можна сказати, що ресторатор.

Будівельник ще трошки.

Пекар чучуть, будівельник. Так, все.

От він – може бути.

Я читав у вас, що і будівельник, у вас такі варіанти. Ну, не так, не так трошки.

Може, трошки не так.

Але на вашій совісті. Я хочу сказати так, тому що депутат виділяє кошти собі як чиновнику і контролює себе як чиновника. Тобто якщо депутат в одній раді – депутат, а в іншій – чиновник, то окей. Ну коли він тут депутат і тут же чиновник – то це прямі кроки до корупції.

Я розумію, але він не сам собі, є ціла рада, яка контролює.

І я думаю, що це сама фракція «Самопоміч» прийде до такого висновку і скаже своїм колегам: «Визначайтеся. Або заробляйте гроші, або майте представницький мандат». Десять років тому Андрій Іванович сповідував власне такі принципи. В мене Наталя Федорович – на той час член моєї фракції – склала депутатський мандат, стала керівником Франківської райадміністрації. Анатолій Забарило, член моєї фракції, склав свої повноваження.

Наталя Федорович – це «Пора»?

Так, Анатолій Забарило – це «Пора», склав свій заступника управління майна і власності (в приміщенні вони тут з вами сусіди, з вами в студії) і став депутатом. Тоді Андрій Іванович сповідував такі принципи. Я думаю, що зараз в нього позиція не поміняється. І я думаю, що він теж скаже своїм колегам-депутатам: «Колеги, визначайтеся: або ви контролюєте кошти громади, або ви живете за кошти громади».

Окей, я розумію. Ваша фракція – найбільша. Наскільки я читав у Facebook, мер власне запропонував вам, вашій фракції висунути кандидатуру секретаря міськради. Обрали вже?

Абсолютно вірно. Тільки хочу вам, пане Олеже, таке сказати одну річ – ви як журналіст маєте мати якісь інсайди, якесь розуміння ситуації. Я вам скажу, ми були п’яті, кому запропонував Андрій Іванович посаду секретаря. Перші, кому публічно.

Так, публічно.

А п’яті – кому реально. Тому це… Звичайно, ми маємо багато кандидатур. Я ще раз кажу: якщо Андрій Іванович каже, що в нього потреба є в кадрах, то ми можемо йому і заступників дати, і керівників департаментів.

Я навіть не сумніваюся.

Це без питань. Ми говоримо, що ми збираємося з новообраним легітимним міським головою конструктивно працювати найближчі п’ять років по правилах, які визначить регламент Львівської міської ради, розмежування повноважень Львівської міської ради і так дальше, і так дальше.

Тобто прізвища не можете назвати?

Звичайно, можу.

Ну то скажіть.

Для чого? Я сьогодні їх назву, а завтра на них піде медійна атака. Ми вже бачимо медійну атаку на Лопачака, на Шелестак. Я вже її бачив, я знаю, що робиться навіть спеціальна передача, де незаангажовані «Наші гроші», де ваша дружина там теж незаангажовано, скажем так, готує передачу.

Ну, це взагалі ґрантовий проект, вони не роблять передач. Може, ви щось плутаєте?

Та я нічого не плутаю. Думаю, ви це побачите.

Вони займаються сайтом, який публікує тексти, вони не роблять телепередач.

Вони готують проект. Я знаю – в мене така інформація, в мене такий інсайд. Я вам кажу то, що я чув, і то, що ми бачимо. Ми ж у Львові живемо, ми не живемо у вакуумі, ми розуміємо всі речі. І коли Андрій Іванович перший раз пропонує комусь секретаря – то ми про це знаємо через пару годин.

Слухайте, це політика. Я зараз вам говорю: вам публічно запропонували – попросив озвучити публічно відповідь.

Так, ми публічно подякували.

Синютка, я знаю, голову облради трьом людям обіцяв, якщо про інсайди. Але до чого це? Я думаю, що це його право.

Я думаю, це до Олега Михайловича. І думаю, що у вас помилковий інсайд. Ми сьогодні бачимо: можемо привітати сьогодні Ірину Гримак. Партія ЄС як ніхто може консолідувати людей – 61 голос «за» в обласній раді за нового керівника.

Я вас вітаю з цим призначенням.

Її привітайте обов’язково.

До міськради якщо повернутися. Чому я це питання ставив про секретаря міськради - бо перед тим ви власне Лопачаку пропонували. Чи ви будете далі наполягати на йогт кандидатурі?

Ми будемо просити, щоби Андрій Іванович… Він завжди казав, що підтримає таке рішення, яке підтримає більшість в раді, і людину, яка буде мати авторитет.

Очевидно.

І я вважаю, що людина, яка пішла добровольцем на фронт, яка має ранг найвищий в тій державі, крім президента.

Маєте на увазі Лопачака?

Яка має досвід величезний, яка знає нюанси львівської політики, національної політики.

Чи Кошулинського?

Людина, яка стійка… Ми говоримо про Лопачака.

Ага. Бо найвищий ранг – це в Кошулинського, здається.

Я думаю, що в них однаковий ранг. Депутат народний має такий самий ранг, як міністр. А в президента зовсім інший ранг. Може, я чучуть путаюсь. Але це людина фахова, розумієте? Це людина досвідчена. І це людина, яка може бути таким татом ради, до якого можуть всі прийти. Людина, яка має всіх послухати і перед міським головою відстоювати питання міських депутатів.

Тому що кожен із нас ішов і обіцяв щось виборцю. І цей депутат має мати можливість це зробити, правда? На сьогоднішній день, на жаль, депутати клянчать інформацію в чиновників. Бо Андрій Іванович посилає такий меседж – і ми маємо такі питання.

Я дуже надіюся, що Андрій Іванович зараз пошле меседж, що все дружно, все мирно, всі п’ять років працюємо. Розуміємо, що тяжкі часи попереду. Розуміємо, що важкий бюджет нас чекає, що він буде бюджетом соціальним і проїдання – це така правда. Тому що маємо багато боргів віддати. І ми тільки разом можемо це зробити. Тому ми з повагою ставимося до міського голови і готові конструктивно працювати.

Добре. Ви згадали про те, що боялися, що через суди можуть змінити результати виборів.

Я не боюся – я був готовий…

Можна, я задам питання?

Ми переживали. Я зрозумів – змінити результати. Перепрошую.

Оце засідання, яке відбувалося – наскільки розумію, немає жодних документів, які би підтверджували, що воно було. Протоколу нема, за регламент не голосували. Це Пайонкевич казала теж у цій студії, що ніби немає.

Так.

По факту виходить якесь юридично нікчемне засідання. Ви цього не боїтеся?

Я абсолютно не боюся нічого. Я хотів сказати: є ТВК, вона скликала раду, звернулася в Секретаріат ради для того, щоби вони провели відповідне засідання. Тобто якщо би ми хотіли нагнітати ситуацію – я от запропонував вчора чи Гелені Казимирівні, чи навіть Юрію Лукашевському, керівнику Секретаріату, щоб він звернувся в прокуратуру, і нехай правоохоронні органи встановлюють, хто мав вести протокол – чи Секретаріат ради, чи ТВК.

Перше засідання – ніби ТВК.

Ну, веде. А хто веде протокол? Проводить ТВК, а веде протокол Секретаріат ради, згідно з листом. І Секретаріат ради сказав, що «ми листа не бачили». Але той же ж керівник, на той момент виконувач обов’язків керівника [міста], подав в суд на оскарження даного листа. Тому питання. Ну, я сказав: «Щоб ви, часом, хлопці і дівчата, не вийшли самі на себе, то ми вам єдине хочемо: ви хочете собі біду – звертайтеся в прокуратуру. Тільки щоб так не вийшло, що вийдете самі на себе і будете сидіти». Я як обраний депутат – я прийшов. Я точно не мав вести протокол, я переконаний.

Просто наскільки я зрозумів з розмови теж у цій студії з Ігорем Сліпецьким, він казав: «Ми ведемо рівно до того моменту… Ми скликали, я оголосив результати – потім не моє, потім це президія». Ви – один із членів цієї президії, тимчасово обраної.

Звичайно, нас обрали, була лічильна комісія, обрали лічильну комісію, голосували.

То, напевно, ви би мали призначити того, хто веде протокол.

Ні. Ми ж розуміли, що ТВК звернулася з листом в Секретаріат – тобто Секретаріат мав вести протокол. На мою думку, знову ж таки – я не юрист, я говорю з логічної точки зору.

Зрозуміло.

Є депутати, їх обслуговує Секретаріат, Секретаріат має обслуговувати депутатів. Ми говоримо не з юридичної логіки, ми говоримо просто з людської логіки. Але я ще раз кажу – я сьогодні до колег з «Самопомочі» звертаюся: поважайте себе, свої права, ви – депутати, на вас дивиться громада, ви маєте мати…

Я так розумію, ви вже порозумілися?

Порозумілися.

Можете трохи розкрити якісь подробиці цього порозуміння? Погодилися по заступниках міського голови, по головах комісій? Чи просто потисли руки – і все?

Ні, ще не настільки все добре, але я думаю, що до того а) йде, б) порядок денний, який оголосила та тимчасова президія, повністю співпадає з тим порядком денним, який ми вчора з представниками всіх фракцій напрацювали. Він всім підійшов – і всі розуміють, що треба запускати як можна швидше орган влади в місті: Раду і міського голову новопризначеного.

Я думаю, що міський голова після пункту першого порядку денного, якщо не буде готовий подати кандидатуру секретаря – він візьме паузу. Чи це буде десять хвилин, чи це будуть три дні, чи це будуть чотири дні… Ми вчора погоджували таку між собою з колегами ситуацію, яка вчора чомусь не вийшла.

І це буде урочисте засідання вже, так? Ланцюг, колишні мери…

Напевно, по міському голові – звичайно, це буде урочисто.

Це певна традиція.

Думаю, що Секретаріат більше справиться, йому дали більше часу.

Зрозуміло, останнє питання. Тобто призначили на п’ятницю засідання, традиційно по четвергах відбувалося. Це все-таки повернеться потім до четвергів чи буде вже по п’ятницях?

Я думаю, як вирішить регламент. Але я думаю, що це буде зручно – раз в два тижні. Тому що ми вже давно не надаємо послуги… Закон говорить, що ми один раз в місяць, як мінімум, маємо проводити земельні питання. Втрутився, звичайно, ковід, втрутилася ситуація, що не було бажання міського голови з тих чи інших причин проводити сесію. Наклалося це все на виборчий процес.

Ми бачили, як це відбувалося.

Тому було як було – ми перегорнули сторінку, вибори закінчилися. Працюємо всі разом. І громада хай пильно спостерігає за нами – за нами і за міським головою.

Добре, дякую вам за ці слова. Ми як журналісти теж будемо спостерігати. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був голова фракції «Європейської солідарності» у Львівській міськраді Петро Адамик. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.