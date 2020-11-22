Працівниця соціологічної компанії Socis на дільниці на вул. Караджича у Львові

Соціологічна компанія Socis не оприлюднила результатів екзит-полу, проведеного на дільницях у Львові у день виборів, 22 листопада. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, опитування львів’ян на дільницях 22 листопад проводили три соціологічні компанії Fama, Liberty Report та Socis. Інтерв’юерів компанії Socis помітили на кількох дільницях у місті журналісти ZAXID.NET.

Результати агенції Liberty Report оприлюднили у студії Савіка Шустера одразу після завершення голосування о 20:00. Fama також назвала результати свого екзит-полу о 20:00.

Натомість соціологічна компанія Socis станом на 21:30 результатів екзит-полу не оприлюднила. ZAXID.NET намагався зв’язатися із Ігорем Гринівим – співвласником компанії Socis, однак він не відповідав на телефонні дзвінки. Стаціонарний номер телефону компанії також не відповідав.

Зазначимо, що Ігор Гринів працює з партією «Європейська солідарність» як політтехнолог, а Socis часто виконує соціологічні опитування на замовлення партії. А під час брифінгу о 20:00 у виборчому штабі «Європейської солідарності» Олег Синютка заявив, що під час другого туру виборів партія у Львові не замовляла екзит-поли у жодної соціологічної компанії.