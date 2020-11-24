Андрій Москаленко подав у поліцію заяву на міську ТВК

Заступник міського голови Львова та депутат міської ради Андрій Москаленко написав у поліцію заяву про вчинення кримінального правопорушення членами міської ТВК. Мова йде про прийняття нею 22 листопада постанови про призначення сесії Львівської міської ради на 24 листопада.

«Саме таким шляхом планують усунути від виконання обов’язків обраного міського голову. Ініціаторами цього процесу є адвокати Козловського — Різник та Ломага, які тепер обрані депутатами міської ради від «ЄС», — написав Москаленко у Facebook.

Нагадаємо, 19 листопада Львівська міська ТВК прийняла постанову про проведення першої сесії Львівської міської ради 3 грудня. Однак о 23:55 у день виборів міського голови, 22 листопада, міська ТВК внесла зміни у свою ж постанову і змінила дату проведення першої сесії на 24 листопада.

Міський голова Львова Андрій Садовий одразу заявив, що проведення сесії без голови міської ради – це намагання узурпувати владу у Львові. Адже депутати під час такої сесії зможуть обрати секретаря (в.о. голови ради), президію, заступників міського голови і членів виконкому фактично без самого голови ради. Після цього депутати зможуть фактично керувати містом без впливу міського голови.

Львівський окружний адміністративний суд почав розгляд справи за позовом депутатів Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексія Різника і Юрія Ломаги до міської ТВК, які оскаржили постанову ТВК про проведення першої сесії міськради 3 грудня. Натомість вони планують зібратися на засідання сьогодні, 24 листопада, ще перед офіційним оголошенням результатів виборів мера Львова.