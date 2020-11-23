Новообрані депутати Львівської міськради від «Самопомочі» закликали своїх колег з інших партій не брати участь у засіданні у вівторок, 24 листопада, назвавши проведення цього засідання спробою рейдерського захоплення влади.

«Фактично, новообраним депутатам пропонують позбавити місто мера на невизначений термін. За такого сценарію вони зможуть запропонувати посаду секретаря ради, який автоматично виконуватиме обов’язки міського голови і зможе формувати виконавчий комітет, призначати заступників і структуру виконавчих органів міської ради, – сказано зокрема у заяві «Самопомочі», опублікованій у понеділок ввечері у Facebook. – Все це нівелює волю львів’ян, які цієї неділі своїм голосуванням підтвердили, кого хочуть бачити керівником міста. Це – ніщо інше, як рейдерство міської влади».

У заяві висловлюється вдячність депутатам із «Голосу», які уже заявили, що не братимуть участі у завтрашньому засіданні. «Також звертаємось до наших колег-депутатів від ЄС, Свободи та Варти. Зараз ви стоїте перед вибором – або представляти громаду міста, яка вас обрала, або стати членами «групи захоплення». Чи дійсно ви згодні з таких кроків почати свою роботу депутатом чи депутаткою міської ради? І чи такі плани були узгоджені з вами і чи справді ви хочете стати сліпими виконавцями чужої волі?», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок міська ТВК прийняла рішення про проведення першого засідання депутатів нової міськради уже у вівторок, 24 листопада. Міський голова Андрій Садовий назвав таке рішення спробою узурпації влади.