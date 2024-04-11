Валерій Найман очолює управління патрульної поліції в Закарпатській області з 2022 року.

Начальник управління патрульної поліції в Закарпатській області Валерій Найман опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Валерій Найман задекларував 716,7 тис. грн зарплати в УПП та 31,2 тис. грн в Ужгородському національному університеті. Для порівняння – у 2022 році він заробив 705,6 тис. грн у патрульній поліції та 8 тис. грн в УжНУ. На банківському рахунку Валерія Наймана з дружиною – 40 тис. грн, готівкою тримають 20 тис. доларів та 24,5 тис. грн. З бюджету Ужгорода у 2022-2023 роках він отримав 17,8 тис грн пільги на оплату комунальних послуг.

Головний патрульний Закарпаття вказав у декларації, що у 2021 році отримав кредит у Державному фонді сприяння молодіжному будівництву у розмірі 600 тис. грн, ймовірно, на квартиру в Ужгороді, яку придбав у тому ж році за 919 тис. грн. Окрім неї, у власності Валерія Наймана три земельні ділянки в Ужгороді, Кленовці та Квасові загальною площею понад 1 га.

Дружина начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області Ольга Найман задекларувала 260,7 тис грн зарплати у регіональному сервісному центрі МВС і вказала, що в 2022 році взяла кредит, щоб інвестувати у будівництво нової квартири в Ужгороді.

Додамо, що Валерій Найман очолює управління патрульної поліції в Закарпатській області з 2022 року.