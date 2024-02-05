У 2022 році Указом Президента України Ярославу Колеснику присвоєно чергове звання – генерал поліції третього рангу

Начальник Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Ярослав Колесник опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Ярослав Колесник задекларував понад 1,1 млн грн зарплати у поліції та 25,5 тис. грн – в Ужгородському національному університеті. У довоєнний 2021 рік він заробив в управліннях нацполіції у Закарпатській та Київській областях 672,4 тис. грн, ще близько 8 тис. грн він отримав за викладання в УжНУ. На банківських рахунках в Ярослава Колесника 48,6 тис. грн та 1158 євро. Готівкою він тримає 25 тисяч доларів.

У спільній власності Ярослава Колесника та його сім’ї – квартира в Києві площею 42,9 м2, також вони орендують квартиру в Ужгороді. Їздить начальник поліції Закарпаття на Toyota Camry 2006 року випуску Ліни Колесник та Mercedes-Benz GLE 250 2017 року випуску, який належить Ользі Статкевич, ймовірно, його тещі. Остання у 2021 році разом зі своїм чоловіком подарували дружині Ярослава Колесника – Вікторії – 182 тис. грн.

Цей грошовий подарунок став єдиним джерелом доходу для Вікторії Колесник у 2021-2022 роках. На банківському рахунку у неї розміщено 16,5 тис. грн, ще 2500 доларів і 25 тисяч гривень вона тримає готівкою.

Ярослав Колесник, до призначення начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області у лютому 2021 року, працював на різних посадах в управлінні нацполіції Київської області. У 2022 році Указом Президента України йому присвоєно чергове звання – генерал поліції третього рангу. У лютому 2023 року розлючений перехожий зняв номери з автівки його дружини, яка припаркувалася на тротуарі. За неправильну парковку дружину начальника поліції оштрафували, а перехожий отримав кримінальну справу за крадіжку.