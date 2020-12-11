Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прогнозує, що коронавірус в Україні зменшить свою активність у травні 2021 році. За його словами, цьому сприятиме вакцинація населення та сезонність хвороби. Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.ua, опублікованому у п’ятницю, 11 грудня.

«Орієнтовно, я вважаю, що вже від травня 2021 року у нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Але цьому буде сприяти і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію», – заявив він.

Він додав, що вже навесні в Україні з’явиться вакцина і поступово все більша кількість людей буде щеплюватися та формувати імунітет до хвороби.

Нагадаємо, що нещодавно голова комітету Верховоної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у ефірі «Право на владу» нагадав, що за програмою COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини приблизно 1 березня 2021 року. Ця кількість розрахована на 4 млн осіб, оскільки препарат вводиться два рази.

Пріоритнетними групами, які отримають вакцину, будуть медики, освітяни, військові, люди із супутніми хворобами.