Посадовці влаштували застілля на робочому місці 7 січня

Голова Богородчанської селищної ради Ростислав Заремба звільнив головного архітектора Сергія Сікору за пияцтво на робочому місці з начальником сектору архітектурно-будівельного контролю Андрієм Шимонівським. Останньому оголосили догану.

Відео із застіллям посадовців Богородчанської селищної ради 12 січня поділилася місцева мешканка Людмила Парфан.

«Начальник відділу архітектури Сергій Сікора та начальник сектору архітектурно-будівельного контролю Андрій Шимонівський розважаються в приміщенні Богородчанської селищної ради в робочий вівторок 7 січня 2025 року о 13:30», – написала Людмила Парфан у Facebook.

У понеділок, 13 січня, на інцидент відреагував голова Богородчанської селищної ради Ростислав Заремба і зазначив, що в наступний день після пиятики головний архітектор Сергій Сікора написав заяву на звільнення.

«Я підписав розпорядження про звільнення Сергія Сікори і з 22 січня він припиняє роботу на цій посаді. По керівнику сектору архітектурно-будівельного контролю – Андрію Шимонівському проведено службове розслідування. Йому оголошено догану і попереджено про подальше звільнення у випадку повторного порушення», – сказав Ростислав Заремба.

За інформацією НАЗК, Сергій Сікора очолював відділ архітектури та містобудування Богородчанської селищної ради з 2021 року, а перед тим 6 років працював головним архітектором Богородчанської РДА.

Андрій Шимонівський керує сектором архітектурно-будівельного контролю у селищній раді з 2021 року. До цього, з 2017 року працював головним інспектором Управління ДАБІ в Івано-Франківській області.