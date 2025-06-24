Головного бухгалтера Славутського лісгоспу викрили на розкраданні грошей підприємства

Суд виніс вирок головному бухгалтеру Славутського лісгоспу Андрію Волошину за зловживання службовим становищем. Обвинувачений підробив документи та привласнив 787 тис. грн підприємства. За це йому призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Як йдеться у вироку від 20 червня, Андрій Волошин із 2009 року обіймав посаду заступника директора з фінансово-економічних питань та головного бухгалтера Славутського лісгоспу. За даними слідства, у листопаді 2016 року обвинувачений уклав із місцевим підприємцем договір про постачання матеріалів для лісгоспу. Пізніше Андрій Волошин підробив низку документів про нібито отримання товарів від ФОПа й привласнив 787 633 грн.

Юрисконсультант Славутського лісгоспу розповів у суді, що у 2018 році бухгалтер випадково виявив невідповідності в документах, тому директор ініціював перевірку. Саме тоді і зʼясувалося, що на рахунки підприємств та ФОПів лісгосп безпідставно нарахував 787 633 грн за товари, які ніколи не надходили. Пізніше виявилося, що ці гроші насправді отримав Андрій Волошин, який надавав керівнику підроблені документи.

Під час досудового розслідування обвинувачений на виклики слідчого не зʼявлявся, оскільки виїхав з України ще восени 2018 року, тож його оголосили у міжнародний розшук.

Суддя Тетяна Мотонюк визнала Андрія Волошина винним за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України (привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, несанкціоновані дії з інформацією) та призначила йому покарання у вигляді 9 років увʼязнення з конфіскацією всього майна, окрім житла. Строк відбування покарання обчислюватимуть з моменту затримання обвинуваченого. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.