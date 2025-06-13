За незаконне збагачення посадовцю загрожує до десяти років тюрми

Працівники ДБР оголосили підозру у незаконному збагаченні колишньому директору Костопільського лісового господарства. У посадовця виявили незаконно набуте майно вартістю понад 44,3 млн грн.

Як повідомила 13 червня пресслужба ДБР, під обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили готівку у різній валюті: понад 650 200 доларів, 481 625 євро та 500 тис. грн.

«Щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому грошей на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що цей чоловік із 2022 року перебуває за кордоном, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним», – зазначають у ДБР.

Крім того, у 2022 році посадовець придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 млн грн, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки. Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати – пенсіонерка 1940 року народження, яка отримує лише пенсію та оформила субсидію.

ДБР не уточнює імені посадовця, проте інформація про майно посадовця збігається з поданою у декларації при звільненні 59-річного Олександра Мелещука – колишнього директора філії «Костопільське лісове господарство».

«Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 млн грн, не задекларував залишки грошей на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання», – додають у ДБР.

Посадовцю оголосили підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Додамо, що у листопаді 2023 року детективи Державного бюро розслідувань провели обшуки в ексзаступника директора Поліського лісового офісу «Ліси України» та депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, під час яких виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Після резонансного викриття на Рівненщині замінили усе керівництво лісової галузі області, а Віталію Суховичу суд призначив 3 роки іспитового строку з конфіскацією 98 млн грн.