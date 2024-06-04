Депутат Рівненської облради Віталій Сухович пішов на угоду зі слідством

Вищий антикорупційний суд виніс вирок екс-заступнику директора Поліського лісового офісу «Ліси України» та депутату Рівненської обласної ради Віталію Суховичу, в якого виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Посадовець підписав угоду про визнання своєї вини у незаконному збагаченні, тож суд призначив йому покарання – 3 роки іспитового строку з конфіскацією 98 млн грн.

Як йдеться у вироку від 29 травня, із червня 2017 року по січень 2023 року Віталій Сухович обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. У 2021 році посадовець оприлюднив декларацію про доходи, в якому працівники Державного бюро розслідувань виявили невідповідності.

Правоохоронці провели обшук у помешканні та на робочому місці обвинуваченого. У Віталія Суховича виявили понад 4 млн доларів готівки у різній валюті, три нові автомобілі: Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350e, BMW X5, а також дорогі годинники, золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього і патронами. Крім цього, ДБР встановило, що депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів.

У суді посадовець визнав свою вину у незаконному збагаченні й підписав відповідну угоду з прокурором. Також він добровільно перерахував 5 млн грн на Збройні сили України

Суддя Віра Михайленко визнала Віталія Суховича винним за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення) й призначила три роки іспитового строку. Крім того, загалом в обвинуваченого конфіскують 98 млн грн, які під час обшуку вилучили слідчі.

Додамо, що 45-річний Віталій Сухович родом із міста Сарни Рівненської області. Із 2009 до 2017 року очолював державне підприємство «Висоцьке лісове господарство». У 2015 році був обраний депутатом Рівненської обласної ради 7 скликання від Блоку Петра Порошенка, а у 2020 році – від партії «Сила і честь».