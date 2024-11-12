Олександр Сирський зустрівся з українськими волонтерами

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з українськими волонтерами. Зокрема, на зустрічі був присутній Сергій Стерненко. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, опублікованому у вівторок, 12 листопада.

Олександр Сирський зустрівся з волонтерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком, засновницею благодійного фонду Dignitas Любов'ю Шипович, а також з правозахисницею і співзасновницею громадської організації «Принцип» Любов'ю Галан. Також у зустрічі взяли участь начальник Військової служби правопорядку Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ Андрій Мартинов.

«Було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України. Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За словами волонтера Сергія Стерненка, він взяв участь у зустрічі, щоб особисто обговорити з військовим керівництвом «усі проблемні питання».

«Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання», – написав Сергій Стерненко.

Він також розповів, що окрему увагу під час зустрічі приділили обговоренню розвитку безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони.

У Генштабі зазначили, що подібні зустрічі сприятимуть «нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство».

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, Сергій Стерненко повідомив, що Приморський районний ТЦК та СП в Одесі оголосив волонтера у розшук. Сам Сергій Стерненко заявив, що у додатку для військовозобов’язаних у «Резерв+» немає інформації щодо його розшуку. До того ж Приморський РТЦК та СП направив повістку на адресу, за якою волонтер вже шість років не проживає. Водночас, за словами Стерненка, у травні 2024 року у «Резерв+» він оновив дані та вказав актуальну адресу у Києві.

Вже наступного дня, 9 листопада, Приморський РТЦК та СП відреагував на заяву Сергія Стерненка. Там поясними, що активіст «не повідомив про низку важливих деталей». Зокрема про те, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та отримав направлення на проходження ВЛК.

«Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу», – йшлося у повідомленні Приморського РТЦК та СП.

Ввечері 8 листопада Сергій Стерненко заявив, що «історія» з розшуком це «пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу».