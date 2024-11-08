Сергій Стерненко повідомив, що його оголосили в розшук, проте у «Резерв+» ця інформація не відображається

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на повідомлення активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка про його розшук через нібито порушення правил військового обліку. У п’ятницю, 8 листопада, у пресслужбі Одеського ТЦК заявили, що активіст «не повідомив про низку важливих деталей».

У четвер, 7 листопада, Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі повідомив, що отримав інформацію про його розшук. Втім, за словами активіста, розшуку за порушення правил військового обліку у додатку для військовозобов’язаних у «Резерв+» він не має.

«Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У “Резерв+” ще в травні вказав свою адресу у Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою», – повідомив Сергій Стерненко.

Документ про розшук Сергія Стерненка

За словами активіста, у день нібито оголошення у розшук він перебував на зустрічі у міністерстві оборони України. Дані про його розшук Сергій Стерненко дізнався з проросійських та пропагандистських ЗМІ. Стерненко також припустив, що інформація про розшук може бути частиною дискредитаційної компанії проти нього.

«Будемо розбиратися з цією цікавою ситуацією.

Але вже є підстави вважати, що це може бути “привіт” від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові. Але сам факт зливів через росіян та агентуру – показовий», – написав він.

Відповідно до опублікованого активістом документа про його розшук, Стерненка підозрювали у правопорушеннях за ст. 210 КУпАП (неявка на виклик до ТЦК без поважних причин чи несвоєчасне подання до облікового органу інформації про зміну місця проживання та інших відомостей).

Вже у п’ятницю, 8 листопада, у пресслужбі Одеського ТЦК та СП прокоментували повідомлення Сергій Стерненка та надали «офіційне роз’яснення для уникнення маніпуляцій та спотворення фактів».Так, за даними ТЦК, активіст «не повідомив про низку важливих деталей», зокрема про те, що він вже оплатив адмінштраф за порушення правил військового обліку та був направлений на військово-лікарську комісію (ВЛК).

У пресслужбі центру комплектування не спростували, що активіста оголошували в розшук. У ТЦК підкреслили, що Сергій Стерненко знав про необхідність виконання своїх обов’язків та вжив заходів для врегулювання свого статусу.

«Також у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито “помстою” через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні Одеського ОТЦК.

У пресслужбі ТЦК закликали громадян сприймати подібні заяви об’єктивно та підкреслили, що дії територіальних центрів «спрямовані виключно на забезпечення національної безпеки та обороноздатності країни». Крім того, ТЦК та СП закликали Сергія Стерненка та інших, хто сумнівається у правомірності дій центрів комплектування, звертатися безпосередньо до ТЦК, назвавши повідомлення активіста «публічною критикою та спробою дискредитації, заснованих на маніпулятивних твердженнях», які підривають довіру до державних оборонних інституцій.

Зазначимо, на момент публікації Сергій Стерненко не прокоментував повідомлення Одеського ТЦК та СП.